Mercado diversifica lançamentos: até 5 quartos em Vila Velha e studios em Jardim Camburi

O Ilha de Skopelos terá apartamentos garden duplex com até 5 quartos, opções de 2, 3 e 4 quartos com suíte, além de coberturas duplex. Crédito: Kemp/Divulgação

Dois lançamentos próximos mostram que o mercado imobiliário do Espírito Santo tem buscado diversificar os seus produtos. O primeiro, localizado em Jardim Camburi, será o próximo lançamento da Épura, focado em investidores. Já o segundo, em Vila Velha, da Kemp Engenharia, tem unidades de 2 a 5 quartos, voltados para diferentes perfis.



Sobre o lançamento da Épura, em Jardim Camburi, ainda não há muitos detalhes, mas ficará localizado na Rodovia Norte Sul, próximo ao Lúmea Camburi, também da construtora, que foi adiantado pela Coluna. O novo empreendimento terá unidades studios e de 1 quarto, voltados para o público investidores ou quem busca apartamentos mais compactos.

Já o lançamento da Kemp, em Vila Velha, surge como um projeto conceito na Praia de Itaparica, trazendo versatilidade de plantas. O Ilha de Skopelos terá apartamentos garden duplex com até 5 quartos, opções de 2, 3 e 4 quartos com suíte, além de coberturas duplex. Os preços partem de R$ 679.900.

Localizado a duas quadras da praia, o empreendimento está em um terreno com 22.963,68 m² de área construída. Terá 176 unidades residenciais, um mall de lojas e serviços no térreo. A área de lazer, com 1.100 m² vai contar com churrasqueira gourmet e sport, pátio kids, espaço família, brinquedoteca, pub/ jogos, salão de festas, quadra recreativa, fitness e um complexo aquático, que terá deque solarium, piscina adulto com raia, piscina infantil, prainha, spa aquecido, com hidromassagem e praça zen.

“Já começamos a movimentação e o lançamento deste novo projeto, uma afirmação de que neste ano, a Kemp vai continuar investindo em empreendimentos de médio e alto padrão, com qualidade, conforto, segurança, além de excelente localização”, revela a diretora da Kemp, Rubia Zanelato.

Empreendimento terá 176 unidades residenciais, um mall de lojas e serviços no térreo e lazer com 1.100 m² . Crédito: Kemp/Divulgação

O Ilha de Skopelos também vai disponibilizar ambientes com facilidades, como o espaço beauty, um salão de beleza, montado e equipado, dentro do condomínio. Terá também port-cochère, um acesso social para entrada exclusiva dos moradores, possibilitando a passagem de veículos e facilitando o embarque e desembarque de passageiros.

Contará, ainda, com guarda-entregas, mercado self store, espaço co-working com sala de reunião master, workbox e lounge. Terá ainda beach point, pet point, bike sharing e garagem box com box home, um depósito na garagem, para guardar utensílios, ferramentas e demais objetos.

Creci itinerante volta às atividades a partir de março

O projeto oferece espaço para aprendizado, com palestras e workshops focados no aprimoramento profissional, legislação e tendências de mercado. Crédito: Creci-ES/Divulgação

O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (Creci-ES) traz, a partir de 26 março, o retorno do projeto itinerante “Creci Com Você”, renovado. Em ação desde 2023, o programa foi criado para fortalecer os laços dos profissionais junto à entidade.

O projeto oferece espaço para aprendizado, com palestras e workshops focados no aprimoramento profissional, legislação e tendências de mercado. “Essa iniciativa sublinha o compromisso do Creci-ES com a valorização e capacitação dos corretores, essencial para um mercado imobiliário dinâmico e transparente no Espírito Santo”, afirma o presidente da entidade, Aurélio Capua Dallapicula.

Ainda, segundo o dirigente, o objetivo do projeto é estar junto dos corretores, conhecendo suas dificuldades e buscando soluções em conjunto. Desde seu lançamento, o projeto itinerante já visitou 10 municípios, com planos de expandir sua cobertura em 2025. Até agora, já foram atendidos cerca de 2 mil corretores no Estado com o projeto.

“O itinerante ‘Creci com Você' representa um compromisso sólido de parceria e desenvolvimento. Esses encontros diretos proporcionam uma interação valiosa entre o presidente, diversos conselheiros e representantes do setor de fiscalização, assegurando que as políticas e ações do conselho sejam adaptadas às necessidades reais dos corretores, promovendo assim um mercado mais inclusivo, justo e eficiente”, complementa

Aurélio Dallapicula: “O itinerante ‘Creci com Você' representa um compromisso sólido de parceria e desenvolvimento". Crédito: Creci-ES/Divulgação

Para este ano, a previsão é passar por toda a Grande Vitória e região litorânea, começando em março, seguindo pelos meses de junho, agosto, novembro e dezembro. As inscrições pode ser feitas, de forma gratuita pelo formulário do link. https://forms.gle/yqJxBpDsHr7mPV2X6

Estratégia

Além do “Creci Com Você”, a entidade está planejando uma série de iniciativas estratégicas para o ano com foco em inovação, educação e sustentabilidade. Entre os objetivos, está a implementação de tecnologias para aprimorar o atendimento ao corretor e ao público em geral, além de programas de capacitação contínua para os profissionais do setor.

Em paralelo, o Creci-ES pretende intensificar ações de fiscalização para garantir a ética no mercado imobiliário e promover a sustentabilidade através de campanhas de conscientização ambiental.

Morar Construtora premia corretores

A Morar Construtora realizou o #TopVendas, evento de premiação de corretores do Estado. Crédito: Morar/Divulgação

A Morar Construtora, realizou na última sexta-feira (14), o #TopVendas, evento de premiação de corretores do Estado. A celebração aconteceu no Barlavento, na Praia de Camburi, Vitória, e reuniu os profissionais que se destacaram nas vendas ao longo do último ano.

O evento reconheceu os profissionais que se destacaram no segundo semestre de 2024 e ao longo de todo o ano. Durante a cerimônia, os premiados receberam o reconhecimento pelo desempenho. Além das premiações, o evento promoveu momentos de celebração e networking.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais