Grand concorre a prêmio do mercado imobiliário mundial em Dubai

Empreendimento da Grand, o Taj, teve inspiração em Dubai Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Além de receber uma delegação de corretores do Espírito Santo, o 21º Internacional Property Show (IPS), que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, também terá uma construtora capixaba entre os concorrentes do prêmio mundial “Real Estate Developer of the Year” (em tradução literal, significa desenvolvedor imobiliário do ano), a Grand.

A premiação, segundo a descrição, reconhece as maiores conquistas em desenvolvimento imobiliário, design e inovação, destacando os projetos de ponta no cenário global. A premiação faz parte do IPS, que vai reunir, de 14 a 16 de abril, no Dubai World Trade Centre, os maiores players do mercado imobiliário internacional para três dias de palestras, paineis, encontros e feiras de negócios.

“Dubai nos inspirou na concepção do Taj Home Resort, que, assim como a cidade, é disruptivo, inovador, arrojado. Essa ousadia encanta, surpreende e a Grand celebra esse reconhecimento a nossa marca graças a esse que é o primeiro oásis urbano de alto luxo do Espírito Santo”, afirma o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa.

Inclusive, o empreendimento também será exposto para os visitantes do IPS no estande brasileiro no evento. Como já foi adiantado pela coluna , os profissionais Eduardo Bernardo e Emilaine Rangel, respectivamente diretor e gerente geral da Eduardo Bernardo Imóveis, serão os representantes do Espírito Santo no evento.

“O IPS é um importante espaço para divulgar os atrativos e oportunidades de investimento no Brasil e no Espírito Santo. No mercado imobiliário de alto luxo, sem dúvida, o Taj Home Resort é um produto especial. As obras em ritmo acelerado, com entrega prevista para 2026, trazem credibilidade para o País e o Estado no mercado global”, destaca Barbosa.

Conecta Imobi 2025 abre inscrições E por falar em eventos imobiliários, a 12ª edição do Conecta Imobi já está com as inscrições abertas. Este ano evento, que é um dos maiores da América Latina e do país, estará em um um novo local, no São Paulo Expo, na capital paulista. A programação vai acontecer de 3 a 4 de setembro e tem expectativa para reunir mais de 5 mil profissionais do setor, incluindo associações, imobiliárias, incorporadoras e corretores de imóveis. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.

Empresários capixabas em Dubai em missão do Sinduscon

Uma delegação de empresários capixabas esteve em Dubai na semana passada, durante missão organizada pelo Sinduscon-ES Crédito: Sinduscon-ES/Divulgação

Voltando para Dubai, uma delegação de empresários capixabas chegou à cidade que integra os Emirados Árabes Unidos na semana passada para conhecerem dois projetos: porto e ferrovia. O grupo faz parte de uma missão empresarial organizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) para uma imersão tecnológica e de negócios no mercado chinês de engenharia.

A Etihad Rail, rede ferroviária que conecta os Emirados Árabes Unidos, está em construção e vai oferecer um serviço de trem de alta velocidade entre Abu Dhabi e Dubai. O trem poderá atingir velocidades de até 350 km/h. O serviço integrará as redes de ônibus e metrô já existentes.

Grupo segue em imersão tecnológica e de negócios no mercado chinês de engenharia Crédito: Sinduscon-ES/Divulgação

Já o Porto Khalifa é o principal porto de águas profundas de Abu Dhabi e referência como terminal de contêineres. No final de 2024, com a inauguração de um novo terminal, o Khalifa tornou-se sede regional de três das cinco maiores empresas de transporte marítimo do mundo, elevando em 23% a capacidade total de contêineres do porto, alcançando quase 10 milhões de TEUs.

De Dubai, o grupo segue para a China, onde visita a CBD-IBCTF, maior feira de construção civil do mundo.

Nova central de vendas da RS será inaugurada na Praia do Canto A RS Construtora vai inaugurar a sua nova loja na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto. Prevista para inaugurar no próximo mês, a unidade reunirá, em um só lugar, os empreendimentos da empresa, incluindo o Balcony Canal Residences e o 495 Joaquim Lírio Carlos Madeira Residences. “Nosso compromisso é ir além das expectativas, oferecendo uma experiência exclusiva e personalizada para clientes e parceiros. Com a nova central de vendas, reforçamos a excelência no atendimento, garantindo praticidade e acesso direto aos empreendimentos mais sofisticados da RS Construtora”, destaca o diretor da construtora, Renato Aboudib Sandri.

Mazzini completa 30 anos e anuncia dois lançamentos

Barro Vermelho, em Vitória: empresa planeja lançamento de empreendimento de 4 suítes Crédito: Renata Rasseli | A Gazeta

Em 2025 a Mazzini Construtora e Incorporadora comemora 30 anos de existência. A marca fundada por Luiz Cláudio e Luiz Guilherme Mazzini Gomes tem foco no mercado de alto padrão e prepara novidades para este ano. Está prestes a lançar um empreendimento no Barro Vermelho, em Vitória.