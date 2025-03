Sinduscon-ES vai focar em trazer mais tecnologia para empresas do ES

Foco será nas tecnologias para desenvolvimento do setor da construção no ES. Crédito: Shutterstock

A eleição para a posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) aconteceu nesta quinta-feira (13), reelegendo como presidente, Douglas Vaz, e vice-presidente, Leandro Lorenzon. Com esse segundo mandato, a atual diretoria agora vai focar, como adiantado pela coluna, em trazer mais tecnologia para as empresas do Estado, por meio da industrialização dos processos construtivos, mas também de pensar e planejar melhor o futuro da Grande Vitória.

Em uma conversa com a coluna, o presidente eleito da entidade, adiantou que está sendo organizada uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) para “trazer experiências que já existem e apresentar em forma de painéis para os profissionais da indústria, por meio dessa parceria”.

Outras duas ações já estão em curso, a primeira delas é a realização de uma missão internacional, com empresários do setor, para uma experiência de imersão tecnológica e de negócios no setor chinês de engenharia, que acontecerá, de 18 a 31 de março, conforme já adiantado aqui na coluna.

A missão envolverá, além da participação na maior feira de construção civil do mundo, em Shanghai, visitas técnicas a complexos industriais e parques tecnológicos. Haverá, ainda, uma parada em Dubai, também com a finalidade de trocar experiências e realizar networking no setor.

Outra ação será a segunda edição da ES Construção Brasil, marcada para acontecer de 16 a 18 de julho, no Pavilhão de Exposições de Carapina. Durante a feira, adianta Vaz, haverá palestras e encontros com foco na inovação, principalmente em novos maquinários, onde será necessário treinamento de novos profissionais para a sua operação.

Città apresenta nova parceira comercial

Café da manhã com corretores teve visita técnica às obras do Arti Design Living. Crédito: Cloves Louzada

A Città realizou, nesta quarta-feira (12), um café da manhã com visita técnica à obra do Arti Design Living, com corretores. O empreendimento está localizado na Praia da Costa, com unidades de 4 suítes, de 195m² a 640m², com três ou quatro vagas de garagem. Atualmente, o empreendimento já tem 20% de suas obras concluídas e 50% de suas unidades vendidas. A entrega é para 2027.

O evento serviu também para apresentar a parceria com a Rio Realty, empresa que fará a gestão de vendas do empreendimento. “Com atuação em todo o Brasil, a Rio Realty se destaca pelo trabalho inteligente e ágil na maximização de resultados para incorporadoras e construtoras”, diz o diretor executivo da Città, Roberto Puppim.

O diretor executivo da Città, Roberto Puppim e o diretor executivo da Rio Realty, Rafael Cardoso. Crédito: Cloves Louzada

Segundo o diretor executivo da Rio Realty, Rafael Cardoso, a empresa vai trabalhar para que o corretor faça o fechamento das vendas. “Nosso diferencial é a atuação nacional, já que conseguimos ver estratégias e produtos que estão sendo aplicados em várias partes do país e trazer para o desenvolvimento de produtos e da gestão comercial”, avalia.

Crea-ES promove curso gratuito para controlar drones

Cada curso contará com 80 vagas e será voltado para profissionais registrados e em dia com o Crea-ES. Crédito: Crea-ES/Divulgação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) em parceria com a Associação dos Tecnólogos no Estado do Espírito Santo (Atecnólogos-ES) abriu com 480 vagas para Cursos Avançados de Aerolevantamento com Uso de Drones. Ao todo, seis municípios serão atendidos:

21 de março, na Serra;

28 e 29 de março, em Barra de São Francisco e Cachoeiro de Itapemirim;

4 e 5 de abril, em Santa Maria de Jetibá e Linhares;

11 e 12 de abril, em Vila Velha.

Cada curso contará com 80 vagas e será voltado para profissionais registrados e em dia com o Crea-ES. O conteúdo programático inclui desde a legislação para o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) até a elaboração de planos de voo, técnicas de aerolevantamento e processamento de dados.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas em bit.ly/dronecreaes2025.

Brasil como país de honra na maior feira de rochas naturais do Oriente

A presença do Brasil é realizada por meio do programa It’s Natural – Brazilian Natural Stone. Crédito: Centrorochas/Divulgação

O Brasil é o primeiro país a inaugurar o conceito “Guest Country of Honor” (“País de honra convidado”, em tradução livre) da maior feira de rochas naturais do Oriente, a Xiamen Stone Fair, que acontece de 16 a 19 de março, na China.

A presença do Brasil é realizada por meio do programa It’s Natural – Brazilian Natural Stone, com promoção da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Durante os quatro dias de feira, o Brasil terá uma presença de destaque na quarta edição da exposição “Natural Stone Varieties Collection”, com uma Zona Brasil exclusiva para expor amostras que destacam a qualidade e a diversidade das rochas nacionais.

A China é o segundo principal destino das rochas brasileiras e, no ano passado, as exportações para aquele país totalizaram US$ 218,5 milhões em 2024. O valor representa 12,3% do total exportado e um crescimento expressivo de 25,0% em relação ao ano anterior.

