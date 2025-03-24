No cinema: Argo apresenta novo empreendimento de 2 quartos em Vila Velha

O Kalena Residence terá unidades de 2 quartos com suíte e apartamentos tipo garden com quintal privativo Crédito: Argo/Divulgação

A Argo vai apresentar, nesta terça-feira (25), seu mais recente lançamento em Vila Velha, o Kalena Residence, empreendimento de 2 quartos com suíte, localizado no Jockey de Itaparica. O lançamento oficial vai acontecer para um grupo de cerca de 400 corredores, no cinema localizado no Boulevard Shopping, a partir das 9h.

Com foco no alto padrão, o Kalena Residence ficará próximo à praia e terá unidades de 2 quartos com suíte de 61,72 m² a 68,27 m² e também apartamentos tipo garden com quintal privativo que variam de 80,43 m² a 144,66 m². Haverá, ainda, cinco lojas no térreo com estacionamento exclusivo.

Entre os diferenciais estão isolamento acústico aprimorado com paredes de alvenaria mais espessas; rebaixamento em gesso em todos os ambientes e piso em porcelanato de grandes formatos em todas as unidades. Nas áreas comuns haverá infraestrutura de acessibilidade com vagas PCD e adaptações específicas, segundo a construtora.

No lazer e nas áreas comuns, o empreendimento vai contar os seguintes itens:

Quadra esportiva.

Churrasqueira coberta.

Solarium.

Piscina infantil e piscina adulto.

Praia privativa.

Salão de festas com copa integrada.

Banheiros adaptados para PCD.

Ducha, sauna e áreas fitness interna e externa.

Playground, praça de convivência e brinquedoteca.

Espaços temáticos: teen, espaço brasa e confraria.

Espaço gourmet e Grab&Go.

Espaço beauty.

Bicicletário e espaço bike.

Área pet.

Coworking.

Serviço de delivery.

Guarda-volumes.

Mini mercado.

O Kalena Residence poderá ser adquirido por meio do plano de pagamento da própria construtora, o Investeargo, em que o investidor paga 100% da unidade durante a obra com valores diferenciados, sem resíduos financeiros no final.

Panorama do mercado imobiliário em Vitória e Linhares Também nesta terça-feira (25), a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) realiza um encontro para falar sobre o mercado imobiliário do Sudestes e da Grande Vitória. A palestra será para associados e convidados e acontece a partir das 17h, no Base 27 (Vitória). O palestrante será o CEO da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu Araújo. Outra ação em parceria com a Brain será a Rodada de Mercado, que acontece na quarta-feira (26), em Linhares, onde serão apresentados dados como a intenção de compra dos consumidores.

Empresa capixaba reaproveita entulho de construção civil

Britador agiliza o processamento de resíduos da construção civil e possibilita a reutilização de materiais Crédito: Divulgação

A Vila Recicla, ecoindústria localizada na Serra, investiu em uma tecnologia austríaca, para transformar entulho em novos insumos para obras. O protagonista dessa transformação é o britador RM 70GO! 2.0, um equipamento móvel que agiliza o processamento de resíduos da construção civil e possibilita a reutilização de materiais.

Segundo a diretora da Vila Recicla, Amanda Vieira, o equipamento reduz desperdício e otimiza recursos. “Com capacidade para processar até 150 toneladas de material por hora, esse equipamento transforma rapidamente entulho de demolição e obras em agregados reciclados de alta qualidade, como areia e brita reciclada. Esse processo não apenas reduz a quantidade de rejeitos enviados a aterros sanitários, mas também diminui a necessidade de extração de matérias-primas naturais, como areia e pedras retiradas de rios e pedreiras”, explica.

Isso permite, inclusive, reduzir orçamento, já que o custo de insumos reciclados pode ser até 20% menor do que os materiais novos. Com isso, construtoras podem reduzir despesas sem comprometer a qualidade das obras, afirma. "Outro ponto positivo é a redução no transporte de entulho para aterros, o que diminui as emissões de CO² e os gastos logísticos”, acrescenta.

Primeira edição do ano do Café com Corretores da Épura A construtora Épura promove a primeira edição 2025 do projeto Café com Corretores. Na próxima quarta-feira (26), a empresa recebe Quiaper Junio, fundador do Workflow App, Pr3 Digitais e Premium Negócios, para conduzir a palestra “Inteligência Comercial e Comunicação Eficaz”. O evento acontece às 9h, no restaurante Coco Bambu, na Praia do Canto.

Tendência de Cores 2025

Evento reuniu arquitetos, designers e decoradores para um bate-papo sobre as cores do ano Crédito: Divulgação

A Politintas realizou, na última quinta-feira (20), o evento anual Tendência de Cores 2025. A empresa, que celebra seus 50 anos de atividades neste ano, convidou arquitetos, designers e decoradores para um bate-papo sobre as cores do ano e como aplicá-las em seus projetos na presença de Bruna Galliano, pesquisadora de tendências e cores da Suvinil, e de Newton Lima, design de interiores e consultor da Sherwin-Williams.

“Este evento, realizado há mais de duas décadas, é uma forma de compartilhar conhecimento com esses profissionais, oferecendo as ferramentas necessárias para que seus projetos sejam inovadores, atraentes e, claro, cheios de cor”, diz Gustavo Miglinas, gerente comercial da Politintas.