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Frio de outono no ES já tem data marcada e Vitória pode registrar 18 °C

A queda nas temperaturas, entre 12 e 16 de abril, ocorrerá em função da passagem de uma massa de ar frio de origem polar

Publicado em 28 de Março de 2025 às 15:26

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

28 mar 2025 às 15:26
Passagem de frente fria pelo litoral do ES faz capixaba amanhecer no frio nesta terça (13)
Passagem de uma massa de ar frio de origem polar irá reduzir as temperaturas no Estado entre 12 e 16 de abril Crédito: Fernando Madeira
A chegada do frio de outono já tem data marcada no Espírito Santo. Segundo a empresa Climatempo, no decorrer da primeira quinzena de abril, três massas de ar frio de origem polar devem influenciar várias regiões do Brasil. No Espírito Santo, somente a 3ª massa de ar, entre 12 e 16 de abril, será capaz de reduzir de forma significativa as temperaturas.
Conforme análise dos meteorologistas, há possibilidade de ocorrer novos recordes de menor temperatura do ano em todas as capitais do Sul, do Sudeste, em Campo Grande e em Cuiabá.  Na capital Vitória, os termômetros podem registrar entre 18 °C e 19 °C, superando a menor temperatura registrada neste ano - 20,3° no dia 18 de fevereiro.
O meteorologista Vinícius Lucyrio afirma que o mês de abril marca a entrada das primeiras massas de ar frio no país, mas os períodos com temperaturas amenas serão curtos, entre três e quatro dias.
"E aí esquenta rapidamente e volta a sensação de calor, até no Sul do Brasil. Claro que não estamos falando do calor tão intenso como fez em fevereiro, por exemplo, mas as pessoas não devem contar com o friozinho do outono por muitos dias. O mês de abril ainda será predominantemente quente em parte do Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, só com estes breves picos de frio”, explicou.
Frio de outono no ES já tem data marcada e Vitória pode registrar 18 °C

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