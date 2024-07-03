5 chás termogênicos práticos para os dias frios

Com a chegada do frio, buscamos maneiras de manter o corpo aquecido e saudável. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para este ano indica que a estação será uma das mais rigorosas da última década, com temperaturas abaixo da média em várias regiões do país.
Os chás termogênicos surgem como ótimas opções para enfrentar o frio. Os benefícios dessas bebidas vão além do simples conforto térmico: ajudam a melhorar a digestão, a reduzir inflamações e a combater radicais livres. Pensando nisso, preparamos cinco receitas para aproveitar todas as vantagens que, além de deliciosas, podem fazer maravilhas pelo seu bem-estar.
Chá verde com limão e especiarias
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 1 canela em pau
- 3 cravos-da-índia
- 1 pedaço de gengibre fatiado
- 2 anises-estrelados
- 3 cardamomos
- 10 g de chá-verde
- 2 rodelas de limão
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, a canela, os cravos-da-índia, o gengibre, os anises-estrelados e cardamomo. Leve ao fogo médio. Após levantar fervura, reduza o fogo e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Adicione o chá-verde e as rodelas de limão, desligue o fogo e tampe a panela por 3-5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de erva-doce com canela e gengibre
Ingredientes
- 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
- 1 canela em pau
- 1 pedaço de gengibre fatiado
- 2 xícaras de chá de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, toste as sementes de erva-doce e o gengibre em fogo médio por dois minutos, mexendo constantemente. Adicione a água e a canela. Deixe ferver e depois reduza o fogo, cozinhando por 10 minutos. Coe, adoce com mel e sirva quente.
Chá de maracujá com gengibre e cravo-da-índia
Ingredientes
- Polpa de 1 maracujá
- 1 pedaço de gengibre fatiado
- 3 cravos-da-índia
- 2 xícaras de chá de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque a polpa de maracujá, o gengibre e os cravos em uma jarra resistente ao calor. Em uma panela, em fogo médio, aqueça a água até ferver e despeje sobre os ingredientes na jarra. Tampe e deixe em infusão por 15 minutos. Coe, adoce com mel e sirva quente.
Chá de pimenta com alecrim
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pimenta vermelha fatiada
- 1 ramo de alecrim fresco
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino preta em grãos
- 1 canela em pau
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- Mel a gosto
Modo de preparo
Lave e fatie a pimenta, removendo as sementes se preferir um sabor menos picante. Em uma panela, coloque a água, a pimenta vermelha, o ramo de alecrim, a pimenta-do-reino e a canela. Leve ao fogo médio. Após levantar fervura, reduza o fogo e deixe os ingredientes fervendo por cerca de 10 minutos. Em seguida, adicione a cúrcuma em pó e mexa bem para dissolver. Desligue o fogo e deixe a mistura descansar por mais 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de abacaxi com hortelã e gengibre
Ingredientes
- Casca de 1 abacaxi
- 1 punhado de folhas de hortelã frescas
- 1 pedaço de gengibre fatiado
- 2 xícaras de chá de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a casca do abacaxi e cubra com água. Cozinhe em fogo médio por 15 minutos. Adicione as folhas de hortelã e o gengibre e cozinhe por mais cinco minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Coe, adoce com mel e sirva quente.