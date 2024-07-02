Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Fio ou fita dental: qual a diferença e como decidir entre um e outro?
Saúde bucal

Fio ou fita dental: qual a diferença e como decidir entre um e outro?

A escolha entre os dois depende das necessidades individuais e da estrutura dos dentes de cada indivíduo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2024 às 08:00

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 08:00

Uso do fio dental
A escolha depende das necessidades individuais e da estrutura dos dentes Crédito: Shutterstock
Na hora de reforçar a higiene bucal, eis a dúvida: fio ou fita dental, qual deles é melhor? Mesmo que ambos os produtos tenham sido projetados para remover a placa bacteriana e restos de alimentos em locais que a escova dental não alcança, o fio e a fita dental apresentam algumas diferenças.
Segundo a cirurgiã-dentista Larissa Pavesi, a escolha entre os dois depende das necessidades individuais e da estrutura dos dentes de cada indivíduo, além da facilidade de cada um ao utilizá-los e, claro, orientação profissional.
“Vale lembrar que esse é um item indispensável quando falamos das boas práticas de higiene bucal, afinal, a escovação sozinha não é suficiente para garantir a remoção de todas as partículas de alimentos e placa bacteriana da boca”, explica.
A profissional diz que a principal diferença entre eles está na espessura e no formato. “O fio dental é um fio fino de monofilamentos de plástico trançados ou filamentos de náilon. Já a fita, é muito parecida com o fio dental, porém mais larga e achatada”, completa.
Larissa Pavesi
A cirurgiã-dentista Larissa Pavesi fala sobre a escolha entre fio ou fita dental Crédito: Divulgação
"O fio dental é ideal para pessoas com espaços entre os dentes. Já a fita é indicada para quem tem os dentes bem próximos, em que o fio pode não conseguir penetrar adequadamente"
Larissa Pavesi - Cirurgiã-dentista
O ideal é utilizar fio ou fita dental após todas as refeições e sempre antes da escovação, para que o fio ou fita remova os resíduos maiores, e sujidades que ficam entre um dente e o outro, e assim a escova de dentes e o creme dental finalizam a higienização removendo a placa bacteriana e outros residuais alimentares. Independente de qual for a escolha, o importante é não deixar de realizar a prática, pois é uma forma de prevenir a formação do tártaro, cáries e doenças periodontais mais sérias.

A forma correta de passá-los

Para que o uso do fio ou da fita sejam eficazes, é importante estar atento ao passá-los entre os dentes. Os movimentos devem ser delicados, sem impactos e sem o uso de força para evitar lesionar a gengiva e causar sangramentos.
  • Passo 1: insira o fio ou a fita dental no espaço entre dois dentes e enrole-o na base do dente, formando um arco.

  • Passo 2: com um movimento de serra, para um lado e para o outro, passe delicadamente o fio ou a fita dental, deslizando para cima até sair do espaço interdental.

  • Passo 3: desenrole um pequeno pedaço de fio ou fita dental de uma mão e enrole-o na outra, para utilizar um pedaço limpo no próximo dente. Repita o movimento na superfície do dente oposto, invertendo a direção do arco.

  • Esse procedimento deve ser realizado em todos os espaços interdentais.

Veja Também

'Grillz': é seguro usar os dentes de ouro dos famosos?

Quanto tempo devo esperar para escovar os dentes depois de comer?

Mulher viraliza ao fazer clareamento dos dentes com esmalte branco; veja os perigos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Dentes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados