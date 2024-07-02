Fio ou fita dental: qual a diferença e como decidir entre um e outro?

Na hora de reforçar a higiene bucal, eis a dúvida: fio ou fita dental, qual deles é melhor? Mesmo que ambos os produtos tenham sido projetados para remover a placa bacteriana e restos de alimentos em locais que a escova dental não alcança, o fio e a fita dental apresentam algumas diferenças.
Segundo a cirurgiã-dentista Larissa Pavesi, a escolha entre os dois depende das necessidades individuais e da estrutura dos dentes de cada indivíduo, além da facilidade de cada um ao utilizá-los e, claro, orientação profissional.
“Vale lembrar que esse é um item indispensável quando falamos das boas práticas de higiene bucal, afinal, a escovação sozinha não é suficiente para garantir a remoção de todas as partículas de alimentos e placa bacteriana da boca”, explica.
A profissional diz que a principal diferença entre eles está na espessura e no formato. “O fio dental é um fio fino de monofilamentos de plástico trançados ou filamentos de náilon. Já a fita, é muito parecida com o fio dental, porém mais larga e achatada”, completa.
"O fio dental é ideal para pessoas com espaços entre os dentes. Já a fita é indicada para quem tem os dentes bem próximos, em que o fio pode não conseguir penetrar adequadamente"
O ideal é utilizar fio ou fita dental após todas as refeições e sempre antes da escovação, para que o fio ou fita remova os resíduos maiores, e sujidades que ficam entre um dente e o outro, e assim a escova de dentes e o creme dental finalizam a higienização removendo a placa bacteriana e outros residuais alimentares. Independente de qual for a escolha, o importante é não deixar de realizar a prática, pois é uma forma de prevenir a formação do tártaro, cáries e doenças periodontais mais sérias.
A forma correta de passá-los
Para que o uso do fio ou da fita sejam eficazes, é importante estar atento ao passá-los entre os dentes. Os movimentos devem ser delicados, sem impactos e sem o uso de força para evitar lesionar a gengiva e causar sangramentos.
- Passo 1: insira o fio ou a fita dental no espaço entre dois dentes e enrole-o na base do dente, formando um arco.
- Passo 2: com um movimento de serra, para um lado e para o outro, passe delicadamente o fio ou a fita dental, deslizando para cima até sair do espaço interdental.
- Passo 3: desenrole um pequeno pedaço de fio ou fita dental de uma mão e enrole-o na outra, para utilizar um pedaço limpo no próximo dente. Repita o movimento na superfície do dente oposto, invertendo a direção do arco.
- Esse procedimento deve ser realizado em todos os espaços interdentais.