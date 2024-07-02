Fio ou fita dental: qual a diferença e como decidir entre um e outro?

A escolha depende das necessidades individuais e da estrutura dos dentes Crédito: Shutterstock

Na hora de reforçar a higiene bucal , eis a dúvida: fio ou fita dental, qual deles é melhor? Mesmo que ambos os produtos tenham sido projetados para remover a placa bacteriana e restos de alimentos em locais que a escova dental não alcança, o fio e a fita dental apresentam algumas diferenças.

Segundo a cirurgiã-dentista Larissa Pavesi, a escolha entre os dois depende das necessidades individuais e da estrutura dos dentes de cada indivíduo, além da facilidade de cada um ao utilizá-los e, claro, orientação profissional.

“Vale lembrar que esse é um item indispensável quando falamos das boas práticas de higiene bucal, afinal, a escovação sozinha não é suficiente para garantir a remoção de todas as partículas de alimentos e placa bacteriana da boca”, explica.

A profissional diz que a principal diferença entre eles está na espessura e no formato. “O fio dental é um fio fino de monofilamentos de plástico trançados ou filamentos de náilon. Já a fita, é muito parecida com o fio dental, porém mais larga e achatada”, completa.

A cirurgiã-dentista Larissa Pavesi fala sobre a escolha entre fio ou fita dental Crédito: Divulgação

"O fio dental é ideal para pessoas com espaços entre os dentes. Já a fita é indicada para quem tem os dentes bem próximos, em que o fio pode não conseguir penetrar adequadamente" Larissa Pavesi - Cirurgiã-dentista

O ideal é utilizar fio ou fita dental após todas as refeições e sempre antes da escovação, para que o fio ou fita remova os resíduos maiores, e sujidades que ficam entre um dente e o outro, e assim a escova de dentes e o creme dental finalizam a higienização removendo a placa bacteriana e outros residuais alimentares. Independente de qual for a escolha, o importante é não deixar de realizar a prática, pois é uma forma de prevenir a formação do tártaro, cáries e doenças periodontais mais sérias.

A forma correta de passá-los