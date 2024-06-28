'Grillz': é seguro usar os dentes de ouro dos famosos?

MC Daniel colocou prótese de ouro nos dentes Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Mc Daniel aderiu a tendência dos "grillz" e "caps", uma prótese dentária banhado a ouro de 18 quilates. O artista mostrou o resultado pelas suas redes sociais. "Essa é de verdade, verdadeira. Eu gosto da parada", disse ele. O funkeiro adquiriu diversos modelos: um banhado a ouro 18 quilates, avaliado em mais de R$ 11,9 mil; outro de prata, banhado com ouro rosé, que pode custar R$ 15,1 mil; e um terceiro, de prata 950 cravejado de zircônias, que tem o valor de R$ 13,5 mil.

Além dele, famosos como Pabllo Vittar, Snoop Dogg, Cleo Pires, João Guilherme e muitos outros já aderiram à moda.

Os grillz - joias dentais que foram febre nos anos 2000 - são peças feitas sob medida para se encaixar nos dentes e podem ser fixos ou removíveis. A Mestre em Implantodontia Marlei Bonella alerta que os dentes de ouro têm sido usado por muitas celebridades. Ela explica que o ouro é um metal maleável, resistente à corrosão e brilhante, o que o torna um dos metais mais cobiçados ao longo da história.

Marlei afirma que é possível restaurar um dente e até fazer coroas totais de ouro, algo muito comum no passado. Mas, a preferência atualmente entre os dentistas e pacientes é por facetas e coroas de porcelana pura, que conferem um aspecto mais natural ao sorriso.

“Os tratamentos dentários devem ser realizados por dentistas registrados. Se os dentes de ouro não forem colocados corretamente, podem causar danos à arcada dentária, levar à perda de outros dentes e a riscos de ferimentos na gengiva e infecções”, enfatiza.

A profisisonal alerta que o perigo é que muitas pessoas acabam comprando adornos pela internet sem orientação profissional, o que aumenta o risco de cáries, acúmulo de bactérias e outros problemas dentários.

A profissional destaca a importância de uma rotina de cuidados e higiene adequada para evitar complicações, como infecções e até perda dentária. Ela recomenda a limpeza dos dentes com fio dental e escovação de três a quatro vezes por dia . “Os perigos associados ao uso de dentes de ouro são similares aos de outros tratamentos com porcelana, assim é essencial que o tratamento seja realizado por um profissional especialista e que as consultas preventivas sejam feitas a cada seis meses”, pontua.

Marlei Bonella fala sobre o dente de ouro Crédito: Marlei Bonella

"Os perigos associados ao uso de dentes de ouro são similares aos de outros tratamentos com porcelana. É essencial que as consultas preventivas sejam feitas a cada seis meses" Marlei Bonella - Mestre em Implantodontia

A implantodontista explica que se a pessoa que tem uma coroa ou várias facetas de ouro não cuidar adequadamente dos dentes, pode desenvolver cáries, inflamações gengivais e infecções, levando à perda dentária.

Como são colocados os grillz?

Sobre como é feita a colocação dos grillz, Marlei conta que primeiro é necessário desgastar o dente - que pode estar natural e sem cáries - e adaptar uma coroa dentária provisória. Em seguida, é feita uma impressão do dente para a criação da coroa de ouro final, que será fixada com cimento odontológico na consulta seguinte. Algumas pessoas optam por adicionar metais e pedras preciosas à coroa.