Veja como aliviar as dores causadas pelos dentes do siso

Também conhecido como “dente do juízo”, o terceiro molar costuma nascer entre os 16 e 25 anos, gerando desconforto para muitas pessoas; saiba como agir

Em caso de inflamações no siso, o mais importante é consultar um dentista. (Shutterstock)

Os terceiros molares, chamados de dentes do siso, são os últimos dentes permanentes a surgir na cavidade bucal. Certamente, você já deve ter ouvido muito dizer que ele é também o “dente do juízo”. A explicação para esse nome popular está relacionada ao período em que costumam aparecer, entre o fim da adolescência e o início da fase adulta, entre os 16 e 25 anos, embora o momento exato possa variar entre cada indivíduo.

Mas como saber quando o siso está nascendo? De acordo com a cirurgiã-dentista Larissa Pavesi, os sintomas do nascimento dos dentes do siso podem incluir dor na área afetada, inchaço nas gengivas, dor de cabeça, dor de ouvido e dificuldade para abrir a boca completamente. “Como estão muito mais propensos a crescer em um ângulo incorreto, até mesmo de lado, causando impacto, a dor pode irradiar para os dentes que estão na sua frente”, explica.

Larissa Pavesi diz que em caso de inflamações no siso, o mais importante é consultar um dentista, pois o profissional fará uma análise e poderá recomendar tratamentos como analgésicos, enxaguantes bucais antissépticos, raspagens periodontais ou até mesmo a remoção do dente, e isso vai depender da gravidade da inflamação.

A cirurgiã-dentista Larissa Pavesi fala sobre os cuidados com os dentes do siso. (Divulgação)

Escovar os dentes todos os dias, usar fio dental e enxaguante bucal são hábitos que ajudam a evitar o acúmulo de placa bacteriana, o que pode levar à inflamação no dente do siso Larissa Pavesi • Cirurgiã-dentista

Para aliviar as dores causadas pelos dentes do siso, Larissa diz que geralmente é recomendado o uso de analgésicos - que devem sempre ser prescritos pelo dentista -, além de enxaguantes bucais antissépticos para ajudar a reduzir o inchaço e a inflamação. Outra sugestão é fazer bochecho com água morna e sal algumas vezes ao dia, entre 30 e 60 segundos.

Extração do siso: todo mundo precisa fazer?

A cirurgiã-dentista explica que não necessariamente. “A recomendação acontece quando eles causam problemas como dor intensa, inflamação, infecção, impactação ou quando há falta de espaço na boca para que eles nasçam corretamente”, detalha.

Sobre a idade ideal para que ocorra a extração, no entanto, ela esclarece: “Costuma-se dizer que o período ideal para a extração do dente do siso é por volta dos 18 anos, mas não há uma idade certa. Geralmente, o procedimento é realizado em pacientes jovens porque nessa idade a raiz não está totalmente formada e isso pode colaborar para uma extração mais simples. Após os 30 anos, por exemplo, pode ser mais complicado devido à calcificação do dente”.

Quais os riscos relacionados à permanência dos sisos?

Como o siso está em uma região de difícil acesso para a escova, é comum que haja acúmulo de mais resíduos alimentares nesta região. Ou seja, este é o ambiente propício para a proliferação de bactérias, mesmo que o dente não esteja aparente, afinal a inflamação na gengiva pode levar as bactérias a penetrarem e atacar o dente.

Os riscos da não remoção dos dentes do siso incluem ainda infecções, inflamações das gengivas, dor crônica e até mesmo a formação de cistos na área afetada. Em alguns casos, a falta de espaço na boca pode levar à má oclusão dentária e problemas ortodônticos, afetando o alinhamento dos dentes vizinhos.

