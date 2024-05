Glitter no shampoo: nova trend do TikTok pode causar queda capilar

O glitter tem partículas pequenas que podem se acumular nos folículos capilares, além de irritar o couro cabeludo, causando coceira, vermelhidão e até mesmo descamação

Uma nova trend do TikTok é misturar glitter no shampoo para deixar o cabelo mais brilhoso. E, embora seja tentadora, essa não é uma boa ideia para ter um brilho extra no cabelo, pois há vários riscos associados, como explica a farmacêutica tricologista Cristal Bastos.