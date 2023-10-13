De leave-in a sérum: 13 lançamentos para cuidar do cabelo no dia a dia

01
One United, da Redken
É um tratamento instantâneo para todos os tipos e texturas de cabelo. Livre de sulfatos e parabenos, o produto oferece 25 benefícios, com resultados imediatos de revitalização. Sua fórmula inclui um Complexo Catiônico, com agentes que aderem aos fios para desembaraçar, eliminar a porosidade e condicionar com um efeito antiestático. A tecnologia de Kera-Care, à base de xilose e de proteínas vegetais hidrolisadas, repara a fibra, protege contra o calor e preserva a cor. Já o Óleo de Côco proporciona efeito liso, maciez e brilho. Na Amazon custa R$ 110,60 (COMPRE AQUI).
02
Sérum de Tratamento Brilho Lamelar, da TRESemmé
A marca lança a linha Brilho Lamelar, um tratamento que corrige as irregularidades na superfície dos fios, proporcionando cabelos com sete vezes mais brilho, e trazendo o desejado efeito gloss desde o primeiro uso. O sérum de tratamento é aprimorado com a tecnologia Lamelar e um blend exclusivo de óleos. Sua fórmula leve e versátil o torna adequado tanto para uso como tratamento ou como creme leave-in, oferecendo formas de uso versáteis e entregando o efeito de brilho insuperável.
03
Máscara Non Stop Hydration 4ever Mask, da Aussie
Máscara de tratamento intensivo que promove uma hidratação duradoura e 3 vezes mais potente que penetra na fibra capilar e restaura a barreira natural dos fios. A máscara capilar gera uma hidratação que dura muito mais tempo, até a sua próxima lavagem. A fórmula do Creme de Cabelo tem o pH baixo e é enriquecida com água de rosas, biotina e babosa para devolver a maciez e o brilho, sem pesar na raiz.
04
Shampoo Cacau, da Skala Cosméticos
A linha Cremosidade Brasileira Cacau devolve força e brilho para cabelos fracos e opacos. O Cacau é um ingrediente completo, rico em propriedades antioxidantes, vitaminas e minerais, que juntos auxiliam no combate ao ressecamento e quebra dos fios. Por possuir tais propriedades, ele se torna um excelente aliado para quem busca fortalecer os cabelos, deixando-os mais brilhantes, macios, fortes e flexíveis.
05
Sérum Capilar Concentrado Energy+, da Vichy
É sérum concentrado para uso direto no couro cabeludo. Deixando os fios macios e sem resíduos oleosos, reduz a queda de cabelo em 29% em até 6 semanas. Além de conter aminexil e niacinamida, o produto possui a Cafeína, para estimular a microcirculação e nutrir a raiz dos cabelos. O seu uso deve ser feito após a lavagem dos cabelos, e pode ser aplicado com os cabelos úmidos ou secos. Na Amazon custa R$ 203,89 (COMPRE AQUI).
06
Sérum Fluido Hidratação+, da Dove
A nova linha foi desenvolvida para atender os cabelos com danos leves e ressecados, trazendo uma hidratação potente mas que não pesa os fios. A fórmula hidrata até a camada mais profunda dos fios. O sérum hidrata, revitaliza e protege os fios, com textura leve, rápida absorção e proteção térmica. É o primeiro leave-in da marca.
07
Condicionador de Limpeza de Óleo de Rícino Jamaicano, da The Body Shop
A linha de Óleo de Rícino Jamaicano foi desenvolvida especialmente para os cabelos crespos e cacheados. Os produtos proporcionam uma limpeza suave, hidratação intensa e garantem nutrição para os fios. Com fórmula 96% natural, o condicionador de limpeza remove o acúmulo enquanto reabastece o couro cabeludo e cabelo com umidade. O produto deixa os cabelos desembaraçados, mais fortes e com aparência mais saudável.
08
Ultimate Repair Miracle Hair Rescue, da Wella Professionals
A marca lança a linha para uma reparação total dos fios, com uma tecnologia patenteada que combina AHA (Alfa Hidroxiácido) e Ômega 9 – ingredientes conhecidos do skincare – para uma reparação completa dos danos causados no cabelo. O spray leave-in é leve e promete reparar os danos do cabelo — por dentro e por fora — em apenas 90 segundos. Na Amazon custa R$ 193,00 (COMPRE AQUI).
09
Óleo finalizador Brilho Ouro Xapadinha, da Lola Cosmetics
É indicado para ser aplicado após a exposição dos fios a fontes de calor e ao longo do dia, com os cabelos secos. Possui um toque aveludado, sem deixar as mãos oleosas após o uso e controla o frizz por até 24 horas. À base de um blend de óleos naturais, como o óleo de goiaba, rico em vitaminas C e A, e o óleo de canola, que possui ação neutralizadora de radicais livres e propriedades calmantes e nutritivas. Na Amazon custa R$ 64,99 (COMPRE AQUI).
10
Bálsamo Condicionante Energizante, da Cristal Clínica Capilar
Desenvolvido para os mais diversos tipos de cabelos que sofrem com enfraquecimento, queda e afinamento capilar. É composto por ativos consagrados como a cafeína, chá verde, niacinamida, biotina e óleos essenciais de alecrim e menta piperita e é formulado com o conceito de scalp care, ou seja, no cuidado com a pele do couro cabeludo, alivia desconfortos da região e traz equilíbrio da oleosidade e do microbioma, reestabelecendo a integridade da barreira cutânea. Sua textura é leve e suave, mas desembaraça, nutre, fortalece e confere brilho e sedosidade aos cabelos.
11
Shampoo Antifrizz, da Hidratei
O produto foi desenvolvido para diminuir o frizz e não ressecar os cabelos. A base de ésteres vegetais, que são derivados do óleo de rícino com poder de ativar o brilho da fibra capilar, e um complexo de fibras de linhaça, ricas em proteínas e biopolimeros com poderosa ação antifrizz. Ele promete fios alinhados e disciplinados desde a primeira lavagem. Na Amazon custa R$ 87,90.
12
Leave-in Wavy, da Keune Haircosmetics
A marca anuncia a linha Confident Curl, voltada para cabelos com curvaturas e desenvolvida a partir de ingredientes selecionados. O Leave-in Wavy (Ondulados, 2A - 2C) é indicado para cabelos ondulados e define curvaturas mais suaves, criando volume e movimento. Possui um baixo fator de fixação, mantendo os cachos bonitos o dia todo. Pode ser usado tanto para criar um visual beach hair, natural e despojado, como também para looks com mais volume. Na Amazon custa R$ 249,80 (COMPRE AQUI).
13
Condicionador co-wash Curly Repair, da Yamá Cosméticos
Conta com fórmula enriquecida com ativos vegetais extraídos do trigo, chia e da linhaça; BioRestore, um complexo de ativos que reforça a estrutura interna dos fios, reparando os danos causados por processos químicos; Proshine, que oferece brilho intenso e ressalta a cor dos fios; e Wavemax, que forma e define os cachos por mais tempo.