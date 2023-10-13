Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidades

De leave-in a sérum: 13 lançamentos para cuidar do cabelo no dia a dia

Na rotina de cuidados dos fios, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 10:00

Cuidados com o cabelo
É importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo na hora de escolher os produtos a serem usados Crédito: Shutterstock
Assim como a pele, o cabelo também sofre com a poluição, os raios solares e o estresse. Por isso, na rotina de cuidados dos fios, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos. E na hora de escolher os produtos, é importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo para que o xampu, creme ou condicionador foi criado.
Neste segundo semestre, diversas marcas apresentam novidades para hidratar, reparar e recuperar os fios. Selecionamos 13 lançamentos capilares do momento, que vão do produto que oferece 25 benefícios, com resultados imediatos de revitalização, até o bálsamo condicionante energizante que foi desenvolvido para os mais diversos tipos de cabelos que sofrem com enfraquecimento, queda e afinamento capilar. Conheça em detalhes 13 novos produtos capilares.

01

One United, da Redken

É um tratamento instantâneo para todos os tipos e texturas de cabelo. Livre de sulfatos e parabenos, o produto oferece 25 benefícios, com resultados imediatos de revitalização. Sua fórmula inclui um Complexo Catiônico, com agentes que aderem aos fios para desembaraçar, eliminar a porosidade e condicionar com um efeito antiestático. A tecnologia de Kera-Care, à base de xilose e de proteínas vegetais hidrolisadas, repara a fibra, protege contra o calor e preserva a cor. Já o Óleo de Côco proporciona efeito liso, maciez e brilho. Na Amazon custa R$ 110,60 (COMPRE AQUI). 

02

Sérum de Tratamento Brilho Lamelar, da TRESemmé

A marca lança a linha Brilho Lamelar, um tratamento que corrige as irregularidades na superfície dos fios, proporcionando cabelos com sete vezes mais brilho, e trazendo o desejado efeito gloss desde o primeiro uso. O sérum de tratamento é aprimorado com a tecnologia Lamelar e um blend exclusivo de óleos. Sua fórmula leve e versátil o torna adequado tanto para uso como tratamento ou como creme leave-in, oferecendo formas de uso versáteis e entregando o efeito de brilho insuperável. 

03

Máscara Non Stop Hydration 4ever Mask, da Aussie

Máscara de tratamento intensivo que promove uma hidratação duradoura e 3 vezes mais potente que penetra na fibra capilar e restaura a barreira natural dos fios. A máscara capilar gera uma hidratação que dura muito mais tempo, até a sua próxima lavagem. A fórmula do Creme de Cabelo tem o pH baixo e é enriquecida com água de rosas, biotina e babosa para devolver a maciez e o brilho, sem pesar na raiz. 

04

Shampoo Cacau, da Skala Cosméticos

A linha Cremosidade Brasileira Cacau devolve força e brilho para cabelos fracos e opacos. O Cacau é um ingrediente completo, rico em propriedades antioxidantes, vitaminas e minerais, que juntos auxiliam no combate ao ressecamento e quebra dos fios. Por possuir tais propriedades, ele se torna um excelente aliado para quem busca fortalecer os cabelos, deixando-os mais brilhantes, macios, fortes e flexíveis.

05

Sérum Capilar Concentrado Energy+, da Vichy

É sérum concentrado para uso direto no couro cabeludo. Deixando os fios macios e sem resíduos oleosos, reduz a queda de cabelo em 29% em até 6 semanas. Além de conter aminexil e niacinamida, o produto possui a Cafeína, para estimular a microcirculação e nutrir a raiz dos cabelos. O seu uso deve ser feito após a lavagem dos cabelos, e pode ser aplicado com os cabelos úmidos ou secos. Na Amazon custa R$ 203,89 (COMPRE AQUI).

06

Sérum Fluido Hidratação+, da Dove

A nova linha foi desenvolvida para atender os cabelos com danos leves e ressecados, trazendo uma hidratação potente mas que não pesa os fios. A fórmula hidrata até a camada mais profunda dos fios. O sérum hidrata, revitaliza e protege os fios, com textura leve, rápida absorção e proteção térmica. É o primeiro leave-in da marca.

07

Condicionador de Limpeza de Óleo de Rícino Jamaicano, da The Body Shop

A linha de Óleo de Rícino Jamaicano foi desenvolvida especialmente para os cabelos crespos e cacheados. Os produtos proporcionam uma limpeza suave, hidratação intensa e garantem nutrição para os fios. Com fórmula 96% natural, o condicionador de limpeza remove o acúmulo enquanto reabastece o couro cabeludo e cabelo com umidade. O produto deixa os cabelos desembaraçados, mais fortes e com aparência mais saudável.

08

Ultimate Repair Miracle Hair Rescue, da Wella Professionals

A marca lança a linha para uma reparação total dos fios, com uma tecnologia patenteada que combina AHA (Alfa Hidroxiácido) e Ômega 9 – ingredientes conhecidos do skincare – para uma reparação completa dos danos causados no cabelo. O spray leave-in é leve e promete reparar os danos do cabelo — por dentro e por fora — em apenas 90 segundos.  Na Amazon custa R$ 193,00 (COMPRE AQUI).

09

Óleo finalizador Brilho Ouro Xapadinha, da Lola Cosmetics

É indicado para ser aplicado após a exposição dos fios a fontes de calor e ao longo do dia, com os cabelos secos. Possui um toque aveludado, sem deixar as mãos oleosas após o uso e controla o frizz por até 24 horas. À base de um blend de óleos naturais, como o óleo de goiaba, rico em vitaminas C e A, e o óleo de canola, que possui ação neutralizadora de radicais livres e propriedades calmantes e nutritivas. Na Amazon custa R$ 64,99 (COMPRE AQUI).

10

Bálsamo Condicionante Energizante, da Cristal Clínica Capilar

Desenvolvido para os mais diversos tipos de cabelos que sofrem com enfraquecimento, queda e afinamento capilar. É composto por ativos consagrados como a cafeína, chá verde, niacinamida, biotina e óleos essenciais de alecrim e menta piperita e é formulado com o conceito de scalp care, ou seja, no cuidado com a pele do couro cabeludo, alivia desconfortos da região e traz equilíbrio da oleosidade e do microbioma, reestabelecendo a integridade da barreira cutânea. Sua textura é leve e suave, mas desembaraça, nutre, fortalece e confere brilho e sedosidade aos cabelos.

11

Shampoo Antifrizz, da Hidratei

O produto foi desenvolvido para diminuir o frizz e não ressecar os cabelos. A base de ésteres vegetais, que são derivados do óleo de rícino com poder de ativar o brilho da fibra capilar, e um complexo de fibras de linhaça, ricas em proteínas e biopolimeros com poderosa ação antifrizz. Ele promete fios alinhados e disciplinados desde a primeira lavagem. Na Amazon custa R$ 87,90.

12

Leave-in Wavy, da Keune Haircosmetics

A marca anuncia a linha Confident Curl, voltada para cabelos com curvaturas e desenvolvida a partir de ingredientes selecionados. O Leave-in Wavy (Ondulados, 2A - 2C) é indicado para cabelos ondulados e define curvaturas mais suaves, criando volume e movimento. Possui um baixo fator de fixação, mantendo os cachos bonitos o dia todo. Pode ser usado tanto para criar um visual beach hair, natural e despojado, como também para looks com mais volume. Na Amazon custa R$ 249,80 (COMPRE AQUI).

13

Condicionador co-wash Curly Repair, da Yamá Cosméticos

Conta com fórmula enriquecida com ativos vegetais extraídos do trigo, chia e da linhaça; BioRestore, um complexo de ativos que reforça a estrutura interna dos fios, reparando os danos causados por processos químicos; Proshine, que oferece brilho intenso e ressalta a cor dos fios; e Wavemax, que forma e define os cachos por mais tempo.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:


1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Veja Também

Psyllium emagrece? Entenda o que é e quem pode usar

15 novidades de beleza para atualizar a rotina de skincare

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados