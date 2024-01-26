Mulher viraliza ao fazer clareamento dos dentes com esmalte branco; veja os perigos

Mulher pintou os dentes de esmalte branco Crédito: Reprodução

Uma mulher viralizou nas redes sociais com um vídeo onde explica como conseguiu clarear os dentes sem precisar gastar muito dinheiro. Ela usou esmalte branco.

Na gravação, a mulher explica: "Custou baratinho, olha a diferença. Nome Pérola Branca cremosa", disse, mostrando qual esmalte utilizou para pintar os dentes.

A dentista Marlei Bonella diz que o ato de passar o esmalte nos dentes jamais pode ser feito. "O esmalte do dente é a camada protetora, e mais dura, servindo como uma barreira protetora da dentina e também dos nervos, que são mais sensíveis. Ele é o principal responsável por prevenir problemas como a cárie e até a sensibilidade dentária. É impensável o que essa menina fez", diz.

A unha é formada principalmente por queratina, um tecido muito diferente do esmalte dentário. "Esse esmalte pode causar danos à gengiva, como irritações, inflamações e recessões gengivais, além de inflamações nas mucosas", explica a médica.

A dentista diz que o produto pode ser tóxico. "Não sabemos quais os componentes desse esmalte. Pode ocorrer danos ao esmalte do dente, e também inserção desse produto tóxico no organismo por meio da gengiva, causando danos à saúde sistêmica", diz. Antes do tratamento estético de clareamento dental, o dentista avalia previamente a cor dos dentes do paciente e suas características. E os produtos utilizados para esse fim são testados em pesquisas científicas, tendo respaldo principalmente da Anvisa.