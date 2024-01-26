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Danos

Mulher viraliza ao fazer clareamento dos dentes com esmalte branco; veja os perigos

O esmalte pode causar danos à gengiva, como irritações, inflamações e recessões gengivais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2024 às 15:57

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 15:57

Mulher pintou os dentes de esmaltes
Mulher pintou os dentes de esmalte branco Crédito: Reprodução
Uma mulher viralizou nas redes sociais com um vídeo onde explica como conseguiu clarear os dentes sem precisar gastar muito dinheiro. Ela usou esmalte branco.
Na gravação, a mulher explica: "Custou baratinho, olha a diferença. Nome Pérola Branca cremosa", disse, mostrando qual esmalte utilizou para pintar os dentes.
@otarianotecontou GENTE?? Mulher pinta os dentes com esmalte branco e oferece procedimento para seguidores “Custa baratinho e eu posso fazer em vocês”. O QUE VOCÊS ACHAM? ?? #fy #foryou #dentes #fyp ♬ som original - Otariano
A dentista Marlei Bonella diz que o ato de passar o esmalte nos dentes jamais pode ser feito. "O esmalte do dente é a camada protetora, e mais dura, servindo como uma barreira protetora da dentina e também dos nervos, que são mais sensíveis. Ele é o principal responsável por prevenir problemas como a cárie e até a sensibilidade dentária. É impensável o que essa menina fez", diz.
A unha é formada principalmente por queratina, um tecido muito diferente do esmalte dentário. "Esse esmalte pode causar danos à gengiva, como irritações, inflamações e recessões gengivais, além de inflamações nas mucosas", explica a médica.
A dentista diz que o produto pode ser tóxico. "Não sabemos quais os componentes desse esmalte. Pode ocorrer danos ao esmalte do dente, e também inserção desse produto tóxico no organismo por meio da gengiva, causando danos à saúde sistêmica", diz. Antes do tratamento estético de clareamento dental, o dentista avalia previamente a cor dos dentes do paciente e suas características. E os produtos utilizados para esse fim são testados em pesquisas científicas, tendo respaldo principalmente da Anvisa.
"Além disso, o tempo de clareamento dental a laser e o número de sessões é definido conforme as características de cada paciente. É um tratamento para trazer beleza, autoestima e deve estar em harmonia com os lábios, cor da pele e todo o rosto. Recomendo que o clareamento dental seja feito somente por dentistas", finaliza.

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