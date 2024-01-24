Transplante capilar cura a calvície? Dermatologista explica

A cirurgia consiste na extração de folículos capilares que serão implantados, um a um, na região calva Crédito: Shutterstock

O transplante capilar é um dos procedimentos mais realizados para tratar a calvície. A cirurgia consiste na extração de folículos capilares que serão implantados, um a um, na região calva. Falando assim, parece 'simples' e mesmo sendo uma das cirurgias estéticas mais realizadas atualmente, ainda gera dúvidas e questionamentos.

É primordial conhecer as informações corretas para decidir conscientemente sobre o investimento no tratamento, por isso, o dermatologista João Pedro Cabreira, esclarece os principais mitos e verdades sobre o procedimento que utiliza técnicas avançadas para um resultado totalmente natural e imperceptível.

O procedimento é doloroso

Mito. O médico explica que o transplante capilar é um procedimento cirúrgico, pouco invasivo e realizado com anestesia local e leve sedação para segurança e conforto do paciente. Assim, é possível dormir durante todo o procedimento e não sentir nenhum incômodo. Ao despertar após o procedimento, estará lúcido em apenas alguns minutos e em poucas horas vai estar pronto para receber alta e ir para casa. “Tudo isso é possível graças ao centro cirúrgico especializado em cirurgias estéticas e caso o paciente sinta algum desconforto, recomendamos o uso de analgésicos comuns que não influenciarão no resultado e nem na rotina”, explica.

O transplante capilar não cura a calvície

Verdade. “A calvície é genética e não tem cura. Apesar do transplante repor os cabelos em uma área afetada pela calvície, ao retirá-los de uma região resistente e transplantados na área calva, os fios remanescentes de outras áreas, não transplantados, podem continuar afinando pela doença. Portanto, mesmo que o cabelo transplantado não sofra com a evolução da calvície, os outros fios podem continuar afinando, consequentemente, novas áreas calvas podem surgir, por isso, a associação do tratamento clínico, ou seja, o uso de medicações para inibir a evolução da calvície, é importante em alguns casos, mesmo após a cirurgia”, detalha o médico.

Pode utilizar o cabelo de outra pessoa

O dermatologista João Pedro Cabreira fala sobre o transpalnte capilar Crédito: Divulgação

"É mito. O transplante capilar é realizado apenas com o cabelo do próprio paciente. É até possível realizar o procedimento com o cabelo de outra pessoa, mas o risco de rejeição e insucesso na cirurgia é muito grande" João Pedro Cabreira - Dermatologista

O transplante capilar é indicado só para homens

Mito. “Muitas pessoas pensam que o transplante capilar é feito só em homens, mas as mulheres também recorrem a este tipo de procedimento. Seja para dar volume aos cabelos, preencher as sobrancelhas e reduzir o tamanho da testa, as técnicas avançadas têm conquistado cada vez mais adeptos, inclusive as mulheres que são as que mais recorrem aos procedimentos estéticos”, explica João Pedro Cabrera.

O transplante capilar fornece resultados naturais e imperceptíveis

Verdade. Atualmente as técnicas e tecnologias mais modernas de transplante capilar, quando realizadas por um cirurgião experiente com uma boa formação na área e um bom senso estético, fornecem resultados extremamente densos, naturais e satisfatórios.

Existe transplante capilar para outras regiões do corpo