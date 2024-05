Higiene

Quanto tempo devo esperar para escovar os dentes depois de comer?

Hábito muito importante para manter a saúde de todo o corpo em equilíbrio, a escovação ainda é feita de forma incorreta por grande parte dos brasileiros

4 min de leitura min de leitura

Realizar a boa higiene oral da forma correta previne diversos problemas de saúde. (Shutterstock)

Um hábito que adquirimos ainda na infância e que teria tudo para ser aperfeiçoado com o passar do tempo. As pesquisas, no entanto, mostram que a realidade não é bem assim. Escovar os dentes pode parecer uma ação simples, mas vem sendo negligenciada por 9 em cada 10 brasileiros que escovam menos do que o necessário, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de 2013 a 2019.

Segundo a cirurgiã-dentista Larissa Pavesi, realizar a boa higiene oral da forma correta previne diversos problemas de saúde, não só bucais, como também no restante do corpo. “Além de manter afastados a placa e o tártaro, assim como as cáries ou doenças gengivais, que favorecem a perda dos dentes durante a vida, já ficou comprovado que as doenças cardiovasculares também podem estar conectadas aos problemas bucais. Isso se explica pela disseminação de bactérias da boca para outras partes do corpo através da corrente sanguínea, que caso cheguem até o coração, podem causar uma infecção”, alerta.

A especialista explica que a escovação deve ser realizada diariamente, pelo menos três vezes ao dia, com duração de, no mínimo, 2 minutos.

Larissa Pavesi fala sobre os cuidados com os dentes. (Divulgação)

É importante lembrar, inclusive, que a escovação não deve ser feita somente nos dentes, mas em toda a boca, englobando mucosa e língua Larissa Pavesi • Cirurgiã-dentista

Escovar os dentes assim que acordar: sim ou não?

Grande parte das pessoas realiza a primeira escovação do dia assim que acorda, pois acredita que o hábito de escovar os dentes antes do café da manhã evita a suposta ingestão de bactérias que se acumulam na boca durante a noite.

Larissa explica, no entanto, que estamos constantemente ingerindo bactérias, até mesmo quando engolimos saliva, e que esses microrganismos fazem parte da “flora bacteriana oral”. Por isso, mesmo não apresentando prejuízo à saúde bucal, é dispensável realizar a escovação logo após acordar. Orienta-se fazer a primeira escovação do dia após o café da manhã, porque assim são retirados todos os resíduos de comida ingeridos durante a refeição.

A cirurgiã-dentista Marlei Bonella diz que importante escovar os dentes após o desjejum (café da manhã) e a escovação a noite antes de dormir é essencial para prevenção de cáries e inflamações gengivais. "Quando dormimos, a quantidade de saliva na nossa boca diminui, a boca fica mais seca e, se há acúmulo de restos de alimentos na boca, favorece o crescimento de bactérias, que vão causar desmineralização do esmalte, causando cárie. Pode ser feita uma escovação para melhorar o hálito, mas o correto é a escovação após a alimentação".

Alguns estudos sugerem que é preciso escovar os dentes logo após a escovação, outros orientam que é melhor aguardar por 30 minutos após comer para escovar os dentes, pois esse tempo é necessário para a saliva equilibrar o pH bucal, que foi alterado pelos alimentos. "O que sempre precisamos saber, é que precisamos deixar os dentes limpos sempre", diz Marlei Bonella.

Escovar os dentes logo após a refeição: sim ou não?

A recomendação é esperar cerca de 30 minutos depois de comer para então realizar a escovação, já que estudos mostram que é tempo o suficiente para a saliva atuar equilibrando o pH bucal, alterado pelos alimentos e bebidas ingeridos.

Essa orientação vale ainda mais quando ocorre o consumo de alimentos ácidos ou extremamente pigmentados. “O correto é não escovar os dentes imediatamente, isso porque a acidez torna a superfície mais suscetível à fricção e escovar os dentes logo após o consumo deles pode acelerar o desgaste dentário, aumentando o risco de erosão do esmalte e a redução de cálcio com a escovação. Em vez disso, enxague a boca com água e, meia hora depois, realize a escovação”, diz Pavesi.

Fio dental e enxaguante bucal: antes ou após a escovação?

Fio dental remove a placa e os restos de alimentos que ficam entre os dentes e onde a escova não consegue alcançar. Marlei Bonella indica o fio dental antes, e depois a escovação. "O enxaguante pode ser um cuidado a mais utilizado, porém deixe o seu dentista avaliar se é necessário", diz.

Larissa Pavesi diz que o primordial é lembrar de que fio dental e enxaguante bucal não substituem a escovação, mas atuam como um complemento para eliminar resíduos e bactérias que ficam na boca mesmo após a escovação.

A profissional orienta que o fio dental seja utilizado sempre antes da escovação para remover as placas e resquícios que ficam entre os dentes, seguido da escovação. Segue-se então para o enxaguante bucal, pois este ajuda a eliminar os resíduos soltos pela escovação, potencializando a limpeza e garantindo um hálito fresco e agradável.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta