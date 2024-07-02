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Rico em nutrientes

Ação anti-inflamatória: veja 5 benefícios do kiwi para a saúde

Veja como essa fruta pode auxiliar no funcionamento do organismo e na prevenção de doenças
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 jul 2024 às 15:29

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 15:29

Imagem Edicase Brasil
O kiwi oferece diversos benefícios para a saúde  Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
O kiwi, uma fruta tropical pequena e originária da China, possui um sabor doce e ligeiramente ácido. Amplamente cultivado em várias partes do mundo, ele é rico em nutrientes importantes para o organismo. Assim, o seu consumo pode ajudar no funcionamento adequado do corpo, bem como auxiliar na prevenção de doenças. Veja abaixo!

1. Auxilia a saúde cardiovascular

O kiwi não apenas é uma fonte rica de antioxidantes, mas também contém potássio, um mineral essencial na regulação da pressão arterial. Este desempenha um papel crucial ao ajudar a regular os níveis de fluidos no corpo e ao promover a elasticidade dos vasos sanguíneos, fatores diretamente ligados à pressão arterial. Além disso, contribui para uma contração muscular adequada do coração, coordenando as batidas de forma eficaz.
Um estudo publicado no European Heart Journal incluiu 24.963 participantes (11.267 homens e 13.696 mulheres) do estudo EPIC-Norfolk, que recrutou pessoas de 40 a 79 anos de clínica geral em Norfolk, Reino Unido, entre 1993 e 1997. A idade média foi de 59 anos para homens e 58 anos para mulheres. Os pesquisadores analisaram a associação entre a ingestão de potássio e a pressão arterial após o ajuste para idade, sexo e ingestão de sódio.
“Os resultados sugerem que o potássio ajuda a preservar a saúde do coração, mas que as mulheres se beneficiam mais do que os homens. A relação entre potássio e eventos cardiovasculares foi a mesma, independentemente da ingestão de sal, sugerindo que o potássio tem outras formas de proteger o coração, além de aumentar a excreção de sódio”, explica a nefrologista Caroline Reigada. 

2. Promove a saúde dos ossos

O kiwi possui diversos nutrientes essenciais, como a vitamina K e o cálcio. A vitamina K auxilia na produção de proteínas que regulam a mineralização óssea, enquanto o cálcio é fundamental para a construção e a manutenção de ossos mais fortes.

3. Ação anti-inflamatória

O kiwi contém quercetina, um antioxidante potente que protege as células contra danos oxidativos e possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a inflamação nos tecidos. Esses efeitos podem ser benéficos para ajudar na prevenção e redução de doenças crônicas, como a asma.
“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.
Imagem Edicase Brasil
As fibras presentes no kiwi auxiliam o trânsito intestinal  Crédito: New Africa | Shutterstock

4. Auxilia a saúde intestinal

O kiwi é uma excelente fonte de fibras, contendo tanto solúveis quanto insolúveis. As primeiras ajudam a aumentar a massa fecal, enquanto as segundas promovem o movimento intestinal, auxiliando no trânsito intestinal saudável e prevenindo a constipação. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

5. Ação antioxidante

O kiwi é um poderoso antioxidante devido à presença de vitamina C e E, carotenoides e flavonoides. Esses compostos ajudam a neutralizar os danos causados pelos radicais livres no corpo. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha. 

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