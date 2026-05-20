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Planos de reestruturação

Andrade Gutierrez pede nova recuperação extrajudicial com dívida de R$ 3,4 bi

Empresa alegou paralisação de obras em Gana e República Dominicana como fatores prejudiciais ao fluxo de caixa; empreiteira havia firmado acordo com credores fora do âmbito judicial em 2022

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 20:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2026 às 20:37
SÃO PAULO - As empresas do grupo Andrade Gutierrez protocolaram um pedido de recuperação extrajudicial na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. Um dos principais alvos da Operação Lava Jato, o conglomerado apresentou dívidas avaliadas em R$ 3,4 bilhões à Justiça. Segundo documento apresentado pela companhia, o pedido já foi aceito por mais de 70% dos credores, percentual mínimo necessário para a homologação judicial.
No documento entregue à Justiça, a companhia informou que acumulou prejuízo de mais de R$ 2 bilhões desde 2022, quando fez seu primeiro acordo fora da tutela do Judiciário.
Empreiteira Andrade Gutierrez
Andrade Gutierrez informou que acumulou prejuízo de mais de R$ 2 bilhões desde 2022. Reprodução
A companhia avaliou que as medidas de reestruturação adotadas em 2022 foram exitosas, mas que "novas adversidades significativas (...) impactaram negativamente a capacidade de pagamento das requerentes com relação às dívidas que se busca reestruturar nesta Recuperação Extrajudicial."
Um fator crucial, dentre as adversidades citadas no plano, foi a interrupção de obras da companhia. Em dezembro de 2024, 47% da carteira de projetos do grupo estava paralisada ou postergada, o que afetou seu fluxo de caixa.
Dois projetos foram citados. O primeiro trata da construção e revitalização de uma rodovia de mais de 63 km de extensão no leste de Gana, um projeto que representava cerca de 15% da carteira do grupo, no valor de R$ 1,4 bilhão, suspenso por inadimplência do governo. Já o segundo, que representa cerca de 32% da carteira do grupo, no valor de R$ 3,2 bilhões, é sobre a postergação da construção da Usina Hidrelétrica Las Placetas, na República Dominicana.
Também são citados fatores como a valorização do dólar, sobretudo em 2024, o que aumentou "expressamente" o custo das dívidas em moeda estrangeira da empresa; e a elevação da taxa de juros no Brasil – a Selic passou 2% ao ano, em 2022, para 15%, em dezembro de 2025.
O conglomerado dividiu o pedido em dois planos de reestruturação. O primeiro, com a maior parte do passivo, é formado por empresas no Brasil: AGE (Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia), AGCS (Andrade Gutierrez Construções e Serviços SA) e AGIE (Andrade Gutierrez International SA). O outro é com créditos da AGINT, Zagope e Inzag, fundos com títulos emitidos pela companhia fora do país.
Prestes a completar 80 anos, a companhia virou uma das grandes empreiteiras do país, ao lado de Camargo Corrêa, OAS (atual grupo Metha) e Odebrecht (atual Novonor). Além de ajudar a construir o país, essas empresas expandiram suas atuações para outros continentes, como África e Ásia, mas sucumbiram com a Operação Lava Jato, o que causou um baque na construção brasileira.
No documento para reestruturação, a Andrade Gutierrez destaca seu legado no país. A empresa participou da construção da primeira linha de metrô do país, em São Paulo, e de diversas rodovias importantes, como a Anhanguera-Bandeirantes e a Presidente Castelo Branco. Também participou da construção do Aeroporto de Confins, em Minas Gerais; das usinas hidrelétricas de Itaipu, Belo Monte e Santo Antônio. E participou da construção do Parque Olímpico, para os Jogos Olímpicos de 2016, disputados no Rio de Janeiro.

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