Festa da Penha: artesãos podem se inscrever para a venda de produtos

Para se inscrever, é necessário cumprir alguns requisitos: preencher corretamente o formulário eletrônico; anexar documentos pessoais com foto (RG ou CNH); CPF; comprovante de residência recente (até 60 dias); carteira válida do SICAB (obrigatória para artesãos individuais); portfólio com fotos e descrições dos produtos, preferencialmente com temática relacionada ao evento e à cultura local (mínimo de cinco fotos obrigatórias e até cinco opcionais). O descumprimento das exigências pode invalidar a inscrição.

Todos os formulários de inscrição serão submetidos à equipe de seleção, que fará a análise dos documentos e – no caso de artesãos – avaliação da pontuação técnica. Caso o número de inscritos exceda o de vagas, será feito sorteio público no dia 10 de abril, às 15h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, localizada no Boulevard Shopping, subsolo A, em Itaparica.