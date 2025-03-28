Festa da Penha: artesãos podem se inscrever para a venda de produtos

As inscrições para artesãos individuais e empreendimentos da economia popular solidária que desejam participar do comércio eventual durante a Festa da Penha 2025 começam na próxima segunda-feira (31) e seguem até a terça-feira (1º). A comercialização do artesanato ocorrerá de 25 a 28 de abril, no Parque da Prainha, com estandes abertos das 15h às 23h, conforme a programação oficial do evento.
As inscrições devem ser feitas de forma on-line por meio de um formulário (acesse aqui). Apenas moradores de Vila Velha que sejam artesãos individuais ou que comprovadamente atuem nos segmentos da economia solidária do município podem se inscrever. Além disso, cada expositor participará somente em uma categoria: a de “Economia Popular Solidária” ou a de “Artesão Individual”.
Para se inscrever, é necessário cumprir alguns requisitos: preencher corretamente o formulário eletrônico; anexar documentos pessoais com foto (RG ou CNH); CPF; comprovante de residência recente (até 60 dias); carteira válida do SICAB (obrigatória para artesãos individuais); portfólio com fotos e descrições dos produtos, preferencialmente com temática relacionada ao evento e à cultura local (mínimo de cinco fotos obrigatórias e até cinco opcionais). O descumprimento das exigências pode invalidar a inscrição.
Todos os formulários de inscrição serão submetidos à equipe de seleção, que fará a análise dos documentos e – no caso de artesãos – avaliação da pontuação técnica. Caso o número de inscritos exceda o de vagas, será feito sorteio público no dia 10 de abril, às 15h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, localizada no Boulevard Shopping, subsolo A, em Itaparica.
A participação na Festa da Penha exigirá credencial, válida apenas durante o evento e sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das regras. O edital de convocação, contendo todas as informações, orientações, requisitos e regras para a inscrição foi publicado no Diário Oficial de Vila Velha da quinta-feira (27) e pode ser acessado por este link.