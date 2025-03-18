Tem uma história de milagre com Nossa Senhora da Penha? Conte para a gente

Faltando pouco mais de um mês para a realização da Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo e o terceiro maior do país, A Gazeta abre, novamente, um espaço para os devotos de Nossa Senhora contarem suas histórias de milagre, fé e devoção à padroeira do Estado.
A 455ª edição da festa vai ser realizada de 20 a 28 de abril e, para marcar a celebração, que tal compartilhar a sua experiência durante as homenagens a Nossa Senhora da Penha ou mesmo no convento? As histórias podem ser destaque em A Gazeta que, mais uma vez, prepara um conteúdo especial da festa.
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