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Tem uma história de milagre com Nossa Senhora da Penha? Conte para a gente

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Publicado em 18 de Março de 2025 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2025 às 12:18
Fiéis fazem procissão durante Romaria dos Homens na Festa da Penha
Fiéis fazem procissão durante Romaria dos Homens na Festa da Penha de 2024 Crédito: Vitor Jubini
Faltando pouco mais de um mês para a realização da Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo e o terceiro maior do país, A Gazeta abre, novamente, um espaço para os devotos de Nossa Senhora contarem suas histórias de milagre, fé e devoção à padroeira do Estado. 
A 455ª edição da festa vai ser realizada de 20 a 28 de abril e, para marcar a celebração, que tal compartilhar a sua experiência durante as homenagens a Nossa Senhora da Penha ou mesmo no convento? As histórias podem ser destaque em A Gazeta que, mais uma vez, prepara um conteúdo especial da festa.
Para participar, basta preencher o formulário abaixo. Não deixe de colocar um contato para que a reportagem possa falar com você. 

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