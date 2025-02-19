Novo reitor do Convento anuncia a grande novidade da Festa da Penha 2025

O novo guardião e reitor do Convento da Penha
, frei Gabriel Dellandrea, anunciou na tarde desta quarta-feira (19), logo após a missa de apresentação dos novos frades da fraternidade, uma grande novidade para a Festa da Penha 2025: a realização do oitavário também à noite, além da tradicional celebração das 15h na semana da festa, que começa no Domingo de Páscoa.
“Agora ninguém tem mais desculpa para não participar do oitavário. Além da celebração tradicional tarde, teremos o oitavário também à noite, às 19 horas”, anunciou o novo reitor do Convento, de 30 anos, que concelebrou a missa desta quarta-feira ao lado do vigário provincial, frei Gustavo Medella.
O tema da Festa da Penha
deste ano, que será realizada de 20 a 28 de abril, é "Com Maria, peregrinos de esperança".
Depois da missa desta quarta-feira, no campinho, frei Gabriel Dellandrea apresentou os integrantes da fraternidade franciscana do Convento da Penha. Além dele próprio, que chegou ao Espírito Santo no dia 9 de janeiro, a novidade é o frei Claudino Dal'Mago, de 76 anos, que até dezembro estava morando em Rodeio (SC).