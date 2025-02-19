Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Novo reitor do Convento anuncia a grande novidade da Festa da Penha 2025

Festa da padroeira do Estado do Espírito Santo será realizada de 20 a 28 de abril

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 17:09

Públicado em 

19 fev 2025 às 17:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A nova fraternidade franciscana do Convento da Penha (da esquerda para a direita): freis Gabriel Dellandrea (reitor), Paulo César Ferreira da Silva, Pedro Engel, Claudino Dal'Mago, Robson de Castro Guimarães e Jorge Lázaro
A nova fraternidade franciscana do Convento da Penha (da esquerda para a direita): freis Gabriel Dellandrea (reitor), Paulo César Ferreira da Silva, Pedro Engel, Claudino Dal'Mago, Robson de Castro Guimarães e Jorge Lázaro Crédito: Convento da Penha/Divulgação
O novo guardião e reitor do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea, anunciou na tarde desta quarta-feira (19), logo após a missa de apresentação dos novos frades da fraternidade, uma grande novidade para a Festa da Penha 2025: a realização do oitavário também à noite, além da tradicional celebração das 15h na semana da festa, que começa no Domingo de Páscoa.
“Agora ninguém tem mais desculpa para não participar do oitavário. Além da celebração tradicional tarde, teremos o oitavário também à noite, às 19 horas”, anunciou o novo reitor do Convento, de 30 anos, que concelebrou a missa desta quarta-feira ao lado do vigário provincial, frei Gustavo Medella.
O tema da Festa da Penha deste ano, que será realizada de 20 a 28 de abril, é "Com Maria, peregrinos de esperança".
Depois da missa desta quarta-feira, no campinho, frei Gabriel Dellandrea apresentou os integrantes da fraternidade franciscana do Convento da Penha. Além dele próprio, que chegou ao Espírito Santo no dia 9 de janeiro, a novidade é o frei Claudino Dal'Mago, de 76 anos, que até dezembro estava morando em Rodeio (SC).
Novo reitor do Convento anuncia a grande novidade da Festa da Penha 2025

Veja Também

Em Vitória, dom Dario termina como começou: com os pobres e excluídos

A despedida de d. Dario: onde os bispos moram após se aposentarem?

A arquidiocese que o novo arcebispo de Vitória vai encontrar

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Convento da Penha Festa da Penha Igreja Católica Santa Catarina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados