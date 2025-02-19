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Leonel Ximenes

A despedida de d. Dario: onde os bispos moram após se aposentarem?

Arcebispo emérito de Vitória vai passar o comando da arquidiocese para o seu sucessor, dom Ãngelo Mezzari, neste sábado (22)

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 14:24

Públicado em 

19 fev 2025 às 14:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Dario Campos durante a missa em comemoração aos seus 75 anos de idade, na Catedral Metropolitana de Vitória
Dom Dario Campos vai viver em Belo Horizonte (MG) Crédito: Arquidiocese de Vitória
Dom Dario Campos, que neste sábado (22), às 9h, na Catedral Metropolitana, vai passar o comando da Arquidiocese de Vitória para o seu sucessor, dom Ângelo Mezzari, não vai continuar a viver no Espírito Santo.
Conforme a lei da Igreja Católica lhe faculta, dom Dario, que é franciscano, escolheu viver na Fraternidade São Francisco das Chagas, no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte (MG), de onde saiu há 24 anos.

O QUE DIZ A LEI DA IGREJA

O Código de Direito Canônico permite ao bispo emérito (aposentado) escolher onde vai morar após deixar suas obrigações pastorais em sua diocese. No Cânon (artigo) 402, consta que “um bispo que renunciar ao cargo e tiver a renúncia aceite mantém o título de emérito da sua diocese. Ele também pode continuar a residir na diocese, se desejar”.
Se optar por continuar vivendo na sua diocese, esta deve prover suas necessidades materiais de sobrevivência. Pelo Código Canônico, o bispo deve apresentar sua renúncia ao papa quando atingir os 75 anos de idade.

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Neste caso, o pontífice pode aceitar de imediato a renúncia ou pedir que o bispo continue à frente da diocese até que seu sucessor seja definido. Foi o que aconteceu com dom Dario Campos na Arquidiocese de Vitória.
O arcebispo apresentou seu pedido formal de renúncia ao completar 75 anos de idade, em 9 de junho de 2023, mas só no dia 29 de dezembro de 2024 a Igreja Católica anunciou seu sucessor, dom Ângelo Mezzari. A partir deste momento, dom Dario se tornou administrador apostólico até a posse do novo arcebispo, que será neste sábado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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religião Catedral de Vitória Igreja Católica Arquidiocese de Vitória Dom Dario Campos
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