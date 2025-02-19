A despedida de d. Dario: onde os bispos moram após se aposentarem?

Dom Dario Campos vai viver em Belo Horizonte (MG) Crédito: Arquidiocese de Vitória

Dom Dario Campos , que neste sábado (22), às 9h, na Catedral Metropolitana, vai passar o comando da Arquidiocese de Vitória para o seu sucessor, dom Ângelo Mezzari, não vai continuar a viver no Espírito Santo.

Conforme a lei da Igreja Católica lhe faculta, dom Dario, que é franciscano, escolheu viver na Fraternidade São Francisco das Chagas, no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte (MG), de onde saiu há 24 anos.

O QUE DIZ A LEI DA IGREJA

O Código de Direito Canônico permite ao bispo emérito (aposentado) escolher onde vai morar após deixar suas obrigações pastorais em sua diocese. No Cânon (artigo) 402, consta que “um bispo que renunciar ao cargo e tiver a renúncia aceite mantém o título de emérito da sua diocese. Ele também pode continuar a residir na diocese, se desejar”.

Se optar por continuar vivendo na sua diocese, esta deve prover suas necessidades materiais de sobrevivência. Pelo Código Canônico, o bispo deve apresentar sua renúncia ao papa quando atingir os 75 anos de idade.