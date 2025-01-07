Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ex-bispo de Vitória deixa cargo importante na cúpula do Vaticano

Departamento do comando da Igreja Católica é o responsável por gerir todas as congregações religiosas do mundo, cujos membros passam de 1 milhão

Públicado em 

07 jan 2025 às 11:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom João Braz de Aviz cumprimenta o papa Francisco no Vaticano
Dom João Braz de Aviz cumprimenta o papa Francisco no Vaticano Crédito: Vatican News
Bispo auxiliar de Vitória entre 1994 e 1998, o cardeal João Braz de Aviz deixou, após 14 anos na função, o cargo de prefeito do Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, um dos órgãos mais importantes da cúpula vaticana e de assessoramento do papa.
Pela primeira vez na história, o posto será ocupado por uma mulher, a freira italiana Simona Brambilla, até então secretária do organismo, que foi nomeada nesta segunda-feira (6) pelo papa Francisco.
Um dos departamentos mais importantes da cúpula da Igreja Católica no Vaticano, o Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica é o órgão responsável por gerir todas as congregações religiosas do mundo, cujos membros passam de 1 milhão.
A freira italiana Simona Brambilla, a primeira mulher a comandar o Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica
A freira italiana Simona Brambilla, a primeira mulher a comandar o Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica Crédito: Vatican News
O arcebispo de Porto Alegre (RS) e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam), cardeal Jaime Spengler, agradeceu o cardeal brasileiro pelo seu trabalho no Vaticano.
“Em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eu gostaria de manifestar gratidão por sua dedicação e empenho, durante esses anos todos, à frente do Dicastério para a Vida Consagrada no mundo. Certamente, uma experiência de vida única poder acompanhar a vida consagrada em todos os continentes”, disse dom Jaime Spengler.

LIMITE DE IDADE

Dom João completará 78 anos em 2025, tendo já ultrapassado a idade de aposentadoria, que é de 75 anos, segundo determina o Código de Direito Canônico. Ele estava à frente do dicastério desde janeiro de 2011, ainda no pontificado de Bento XVI. O cardeal Aviz foi o quarto brasileiro a liderar um departamento vaticano.
Nascido em Mafra (SC) em 24 de abril de 1947, dom Aviz foi ordenado padre em 1972 e bispo em 1994. Além de bispo auxiliar da capital capixaba, sob o comando do arcebispo dom Silvestre Scandian, dom Aviz foi bispo de Ponta Grossa (PR), arcebispo de Maringá (PR) e arcebispo de Brasília (DF), arquidiocese da qual é arcebispo emérito.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Empresário fecha restaurante na Praia da Costa e volta a ser pastor

Pastor da Praia da Costa que acusou o governador pede desculpas

Dentro do caixão, prefeito anuncia inauguração de capela mortuária no ES

Obra do Dnit em trevo da BR 262 causa polêmica

Religioso muito popular no ES faz 30 anos de padre e será homenageado

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

dom silvestre Papa Francisco religião Vaticano Igreja Católica Arquidiocese de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados