Ex-bispo de Vitória deixa cargo importante na cúpula do Vaticano

Dom João Braz de Aviz cumprimenta o papa Francisco no Vaticano Crédito: Vatican News

Bispo auxiliar de Vitória entre 1994 e 1998, o cardeal João Braz de Aviz deixou, após 14 anos na função, o cargo de prefeito do Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, um dos órgãos mais importantes da cúpula vaticana e de assessoramento do papa.

Pela primeira vez na história, o posto será ocupado por uma mulher, a freira italiana Simona Brambilla, até então secretária do organismo, que foi nomeada nesta segunda-feira (6) pelo papa Francisco

Um dos departamentos mais importantes da cúpula da Igreja Católica no Vaticano, o Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica é o órgão responsável por gerir todas as congregações religiosas do mundo, cujos membros passam de 1 milhão.

A freira italiana Simona Brambilla, a primeira mulher a comandar o Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica Crédito: Vatican News

O arcebispo de Porto Alegre (RS) e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam), cardeal Jaime Spengler, agradeceu o cardeal brasileiro pelo seu trabalho no Vaticano.

“Em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eu gostaria de manifestar gratidão por sua dedicação e empenho, durante esses anos todos, à frente do Dicastério para a Vida Consagrada no mundo. Certamente, uma experiência de vida única poder acompanhar a vida consagrada em todos os continentes”, disse dom Jaime Spengler.

LIMITE DE IDADE

Dom João completará 78 anos em 2025, tendo já ultrapassado a idade de aposentadoria, que é de 75 anos, segundo determina o Código de Direito Canônico . Ele estava à frente do dicastério desde janeiro de 2011, ainda no pontificado de Bento XVI. O cardeal Aviz foi o quarto brasileiro a liderar um departamento vaticano.