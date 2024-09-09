Padre Marcelo Rossi publica vídeo famoso de capixaba com paralisia cerebral

Publicado nas redes sociais da Diocese de Cachoeiro, em junho, o vídeo mostra o jovem de 15 anos entrando na missa, acompanhado da sua mãe, cantando a música “Nossa Missão”, da cantora católica Adriana Arydes, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, em Marataízes
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Marcelo Rossi, que tem 9,7 milhões de seguidores no Instagram, digitou na última sexta-feira (6): “Deus pode tudo, tudo, tudo, pura amorização. Jesus Cristo é maravilhoso”. A postagem do sacerdote-cantor, nesta segunda-feira (9), já tinha alcançado 165 mil reações, 22 mil compartilhamentos e quase 8,5 mil comentários.
A mãe de Gabriel, a cabeleireira Charlene de Oliveira Carvalho, foi uma das que se manifestou na postagem do padre. “Sou a mãe do Gabriel, obrigada a todos pelo carinho”, escreveu, para logo em seguida complementar: “Que bênção esse vídeo ter chegado até aqui, sou mãe do Gabriel, coração grato por tudo isso”.
O vídeo do Gabriel Serafin foi gravado no dia 12 de maio deste ano durante uma missa em comemoração ao Dia das Mães e também aos 23 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Marataízes, instituição que assiste o adolescente desde o seu primeiro ano de vida.
O jovem entrou na igreja com a mãe. Em um primeiro momento, apenas ela cantou a música. Já próximo ao altar, no refrão, o microfone foi passado para Gabriel, que, mesmo inicialmente envergonhado, alternou as estrofes seguintes com Charlene.
O pároco da igreja, padre Marcos Antônio Moura, que presidia a missa, ficou emocionado e abraçou o adolescente no final. Em mais de um momento, Gabriel foi aplaudido por todos os presentes.
“O Gabriel não queria cantar, estava um pouco envergonhado, mas perguntei se poderia me acompanhar na entrada da igreja, e ele aceitou. Mas algo me impulsionou e passei o microfone para ele. Foi como viram no vídeo, ele soltou a voz e foi um momento surreal e emocionante”, explicou a orgulhosa Charlene Carvalho, em declaração ao site da Diocese de Cachoeiro
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