Padre Marcelo Rossi publica vídeo famoso de capixaba com paralisia cerebral

A postagem do padre Marcelo Rossi no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram

O padre Marcelo Rossi publicou na sua conta no Instagram o vídeo do adolescente capixaba Gabriel Carvalho Serafin , portador de paralisia cerebral e baixa visão, que já atingiu mais de 5 milhões de visualizações.

Publicado nas redes sociais da Diocese de Cachoeiro, em junho, o vídeo mostra o jovem de 15 anos entrando na missa, acompanhado da sua mãe, cantando a música “Nossa Missão”, da cantora católica Adriana Arydes, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, em Marataízes

Padre Marcelo Rossi tem 9,7 milhões de seguidores no Instagram Crédito: Martin Gurfein

Marcelo Rossi, que tem 9,7 milhões de seguidores no Instagram, digitou na última sexta-feira (6): “Deus pode tudo, tudo, tudo, pura amorização. Jesus Cristo é maravilhoso”. A postagem do sacerdote-cantor, nesta segunda-feira (9), já tinha alcançado 165 mil reações, 22 mil compartilhamentos e quase 8,5 mil comentários.

A mãe de Gabriel, a cabeleireira Charlene de Oliveira Carvalho, foi uma das que se manifestou na postagem do padre. “Sou a mãe do Gabriel, obrigada a todos pelo carinho”, escreveu, para logo em seguida complementar: “Que bênção esse vídeo ter chegado até aqui, sou mãe do Gabriel, coração grato por tudo isso”.

A HISTÓRIA DO VÍDEO QUE VIRALIZOU

O vídeo do Gabriel Serafin foi gravado no dia 12 de maio deste ano durante uma missa em comemoração ao Dia das Mães e também aos 23 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Marataízes, instituição que assiste o adolescente desde o seu primeiro ano de vida.

O jovem entrou na igreja com a mãe. Em um primeiro momento, apenas ela cantou a música. Já próximo ao altar, no refrão, o microfone foi passado para Gabriel, que, mesmo inicialmente envergonhado, alternou as estrofes seguintes com Charlene.

O pároco da igreja, padre Marcos Antônio Moura, que presidia a missa, ficou emocionado e abraçou o adolescente no final. Em mais de um momento, Gabriel foi aplaudido por todos os presentes.