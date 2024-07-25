Adolescente de Marataízes com paralisia cerebral canta em missa e vídeo viraliza

"Eu não imaginava essa repercussão. O meu coração é muito grato a Deus por tudo isso, porque a gente vê as pessoas emocionadas, chorando, com esse vídeo. Choro toda vez"

A apresentação ocorreu em maio deste ano e fazia parte de uma homenagem ao Padre Marcos Antônio Moura, durante as comemorações do aniversário da Apae de Marataízes. Foi a própria instituição que publicou o vídeo nas redes sociais. “A igreja toda vibrou de uma maneira surreal”, relata a mãe, lembrando do dia da apresentação.

Charlene conta que descobriu que o filho tinha paralisia cerebral e baixa visão quando ele tinha um ano. Para a mãe, ver o talento do filho e como as pessoas se emocionam com ele é um orgulho. “Ver Gabriel com 15 anos, sabendo de toda história, tudo que aconteceu com, de fato, é ver Deus. É contemplar o milagre de Deus”, conclui a familiar.