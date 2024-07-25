Adolescente de Marataízes com paralisia cerebral canta em missa e vídeo viraliza

Gabriel Carvalho Serafin, morador de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, canta desde os quatro anos, mas foi uma apresentação aos 15 que viralizou nas redes sociais. No vídeo, que já tem mais de 2 milhões de visualizações, o adolescente, que tem paralisia cerebral, se apresenta com a mãe na Igreja Nossa Senhora da Penha e emociona os fiéis.
"Eu não imaginava essa repercussão. O meu coração é muito grato a Deus por tudo isso, porque a gente vê as pessoas emocionadas, chorando, com esse vídeo. Choro toda vez"
A apresentação ocorreu em maio deste ano e fazia parte de uma homenagem ao Padre Marcos Antônio Moura, durante as comemorações do aniversário da Apae de Marataízes. Foi a própria instituição que publicou o vídeo nas redes sociais. “A igreja toda vibrou de uma maneira surreal”, relata a mãe, lembrando do dia da apresentação.
Charlene conta que descobriu que o filho tinha paralisia cerebral e baixa visão quando ele tinha um ano. Para a mãe, ver o talento do filho e como as pessoas se emocionam com ele é um orgulho. “Ver Gabriel com 15 anos, sabendo de toda história, tudo que aconteceu com, de fato, é ver Deus. É contemplar o milagre de Deus”, conclui a familiar.