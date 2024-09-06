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Leonel Ximenes

Socialite coloca sua mansão à venda em Pedra Azul: R$ 37 milhões

Casa cinematográfica tem 1.200 metros quadrados de área construída no mais famoso point das montanhas do Espírito Santo

Públicado em 

06 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A mansão, com uma capela anexa, tem vista privilegiada para a Pedra do Lagarto
A mansão, com uma capela anexa, tem vista privilegiada para a Pedra do Lagarto Crédito: Instagram
O preço está nas alturas, assim como as belíssimas montanhas da região: uma mansão de 1.200 metros quadrados de área construída está à venda em Pedra Azul, Domingos Martins, por R$ 37 milhões.
O imóvel, que pertence ao socialite André Pimenta, está erguido em uma área de 45.000m² de terreno, rodeado por três áreas de reservas ambientais.
É puro luxo: a casa principal tem quatro suítes, piscina coberta aquecida, quadra de beach tênis e até uma capela com vista panorâmica.
A capela privativa também tem vista para a Pedra do Lagarto
A capela privativa também tem vista para a Pedra do Lagarto Crédito: Instagram
O local também dispõe de uma área gourmet com acesso exclusivo à suíte master, salão de jogos, sauna e academia privativa.
O anexo à propriedade inclui quatro casas, sendo três de caseiros e uma de hóspedes com três quartos, totalizando nove suítes.
Vista geral da mansão cercada por verde
Vista geral da mansão cercada por verde Crédito: Instagram
Sonhar não custa nada.  A mansão é que custa R$ 37 milhões.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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