Socialite coloca sua mansão à venda em Pedra Azul: R$ 37 milhões

O preço está nas alturas, assim como as belíssimas montanhas da região: uma mansão de 1.200 metros quadrados de área construída está à venda em Pedra Azul
, Domingos Martins, por R$ 37 milhões.
O imóvel, que pertence ao socialite André Pimenta, está erguido em uma área de 45.000m² de terreno, rodeado por três áreas de reservas ambientais.
É puro luxo: a casa principal tem quatro suítes, piscina coberta aquecida, quadra de beach tênis e até uma capela com vista panorâmica.
O local também dispõe de uma área gourmet com acesso exclusivo à suíte master, salão de jogos, sauna e academia privativa.
O anexo à propriedade inclui quatro casas, sendo três de caseiros e uma de hóspedes com três quartos, totalizando nove suítes.
Sonhar não custa nada. A mansão é que custa R$ 37 milhões.