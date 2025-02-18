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Leonel Ximenes

Em Vitória, dom Dario termina como começou: com os pobres e excluídos

Arcebispo emérito volta ao lugar onde iniciou sua trajetória pastoral na Capital, há seis anos

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 16:58

Públicado em 

18 fev 2025 às 16:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Dario Campos faz celebração para os moradores de rua em Vitória
Dom Dario Campos preside a celebração de Natal de 2021 com moradores em situação de rua, em Jardim da Penha, Vitória, durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira
Dom Dario Campos vai marcar sua despedida da Arquidiocese de Vitória retornando às origens da sua trajetória pastoral na Capital, em janeiro de 2019, quando celebrou com os pobres e excluídos na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, onde está localizado o chamado Complexo da Penha, região conhecida por desafios estruturais, violência e preconceitos históricos.
Há seis anos, ele reforçou o compromisso da Igreja com os mais pobres e vulneráveis, gesto que vai dom Dario repetir agora.
Em sua última semana como administrador apostólico, ele retorna ao mesmo Território do Bem, como também é conhecida a região do Bairro da Penha e adjacências, para oficializar uma parceria entre a Igreja e o governo do Estado.

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A arquidiocese que o novo arcebispo de Vitória vai encontrar

Nesta quarta-feira (19), às 10h30, dom Dario vai participar da solenidade de revitalização da quadra da Comunidade São Benedito, transformando-a em um centro de vivência intergeracional.

OS ATAQUES À IGREJA

Esse gesto se reveste de grande simbolismo, porque representa também uma resposta simbólica e prática aos ataques sofridos pela Igreja em 2023, quando um vídeo falso foi utilizado para difamar as atividades pastorais no local.
A revitalização da quadra também resgata a memória de um espaço inicialmente concebido para servir a comunidade, mas que, ao longo dos anos, tornou-se foco de problemas de segurança pública.
Inspirado pelo exemplo de São Francisco de Assis, o franciscano dom Dario encerra seu ciclo em Vitória com um ato que sintetiza sua trajetória: ir ao encontro dos mais necessitados e enfrentar desafios sociais com solidariedade e ação concreta.
Além das questões religiosas, dom Dario deixa um intenso legado social e político, especialmente pela sua atuação em áreas de vulnerabilidade social no âmbito da Arquidiocese de Vitória.

A POSSE DO NOVO ARCEBISPO

Neste sábado (22), às 9h, na Catedral Metropolitana, dom Dario se tornará bispo emérito (aposentado) e passará o comando da arquidiocese de Vitória para o seu sucessor, dom Ângelo Ademir Mezzari, catarinense que era bispo auxiliar em São Paulo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Bairro da Penha Vitória (ES) Igreja Católica Arquidiocese de Vitória Dom Dario Campos
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