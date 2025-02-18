Em Vitória, dom Dario termina como começou: com os pobres e excluídos

Dom Dario Campos
vai marcar sua despedida da Arquidiocese de Vitória retornando às origens da sua trajetória pastoral na Capital, em janeiro de 2019, quando celebrou com os pobres e excluídos na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, onde está localizado o chamado Complexo da Penha, região conhecida por desafios estruturais, violência e preconceitos históricos.
Há seis anos, ele reforçou o compromisso da Igreja com os mais pobres e vulneráveis, gesto que vai dom Dario repetir agora.
Em sua última semana como administrador apostólico, ele retorna ao mesmo Território do Bem, como também é conhecida a região do Bairro da Penha e adjacências, para oficializar uma parceria entre a Igreja e o governo do Estado
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Nesta quarta-feira (19), às 10h30, dom Dario vai participar da solenidade de revitalização da quadra da Comunidade São Benedito, transformando-a em um centro de vivência intergeracional.
Esse gesto se reveste de grande simbolismo, porque representa também uma resposta simbólica e prática aos ataques sofridos pela Igreja em 2023, quando um vídeo falso foi utilizado para difamar as atividades pastorais no local.
A revitalização da quadra também resgata a memória de um espaço inicialmente concebido para servir a comunidade, mas que, ao longo dos anos, tornou-se foco de problemas de segurança pública.
Inspirado pelo exemplo de São Francisco de Assis, o franciscano dom Dario encerra seu ciclo em Vitória com um ato que sintetiza sua trajetória: ir ao encontro dos mais necessitados e enfrentar desafios sociais com solidariedade e ação concreta.
Além das questões religiosas, dom Dario deixa um intenso legado social e político, especialmente pela sua atuação em áreas de vulnerabilidade social no âmbito da Arquidiocese de Vitória.