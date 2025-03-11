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Festa da Penha 2025: terço gigante terá flores e voltará a ser colorido

Símbolo da festa há 27 anos, terço será pendurado entre as palmeiras do Convento da Penha um dia antes da abertura, que ocorre entre 20 e 28 de abril

Publicado em 11 de Março de 2025 às 10:53

Publicado em 

11 mar 2025 às 10:53
Um dos símbolos da Festa da Penha, o terço gigante voltará a ser colorido neste ano, será adornado com flores de tecido e terá um significado especial inspirado no Jubileu da Igreja Católica. Ele já está sendo confeccionado e será colocado no Convento da Penha no dia 19 de abril. 
A 455ª edição da festa em homenagem à padroeira do Espírito Santo acontece entre os dias 20 e 28 de abril e, como de costume, o terço gigante  será pendurado entre as palmeiras do santurário, um dia antes da abertura oficial do evento — uma tradição de 27 anos.
Terço Gigante é montado entre as palmeiras do Convento para a Festa da Penha 2024
Terço gigante entre as palmeiras do Convento, na Festa da Penha 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
Idealizador do terço gigante, o médico Osmar Sales explicou que, nesta edição, optou por um terço multicolorido, sem distribuir as cores de forma fixa, como ocorre no terço missionário — onde cada mistério representa um continente do mapa-múndi para onde a oração está sendo direcionada.
A escolha das cores foi inspirada na logomarca do Jubileu de 2025, que traz azul, verde, amarelo e vermelho. Para completar os cinco mistérios, foi adicionada a cor rosa em referência a Nossa Senhora das Alegrias.
No centro da cruz, será colocada a logo do Jubileu da Esperança, além da menção às sete alegrias de Maria. "Os fiéis podem esperar uma explosão de esperança e contentamento. As cores trazem alegria e manifestam o espírito. A oração faz a alma vibrar e, nessa vibração, nos conectamos com o próprio Pai e somos levados para os braços da Mãe, Maria, a porta do céu", destacou Osmar.
Festa da Penha 2025: terço gigante terá flores e voltará a ser colorido

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O ano 2025 marca o Jubileu da Esperança na Igreja Católica, convocado pelo papa Francisco. Com o lema "Peregrinos de Esperança", o jubileu convida os cristãos a redescobrirem e espalharem a esperança. Inspirada nessa mensagem, a Festa da Penha deste ano adotou o tema "Com Maria, peregrinos de esperança".
edição, a estimativa é reunir milhares de pessoas entre 20 e 28 de abril na Festa da Penha, maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil.

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