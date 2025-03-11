Festa da Penha 2025: terço gigante terá flores e voltará a ser colorido

Um dos símbolos da Festa da Penha , o terço gigante voltará a ser colorido neste ano, será adornado com flores de tecido e terá um significado especial inspirado no Jubileu da Igreja Católica. Ele já está sendo confeccionado e será colocado no Convento da Penha no dia 19 de abril.

A 455ª edição da festa em homenagem à padroeira do Espírito Santo acontece entre os dias 20 e 28 de abril e, como de costume, o terço gigante será pendurado entre as palmeiras do santurário, um dia antes da abertura oficial do evento — uma tradição de 27 anos.

Terço gigante entre as palmeiras do Convento, na Festa da Penha 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

Idealizador do terço gigante, o médico Osmar Sales explicou que, nesta edição, optou por um terço multicolorido, sem distribuir as cores de forma fixa, como ocorre no terço missionário — onde cada mistério representa um continente do mapa-múndi para onde a oração está sendo direcionada.

A escolha das cores foi inspirada na logomarca do Jubileu de 2025, que traz azul, verde, amarelo e vermelho. Para completar os cinco mistérios, foi adicionada a cor rosa em referência a Nossa Senhora das Alegrias.

No centro da cruz, será colocada a logo do Jubileu da Esperança, além da menção às sete alegrias de Maria. "Os fiéis podem esperar uma explosão de esperança e contentamento. As cores trazem alegria e manifestam o espírito. A oração faz a alma vibrar e, nessa vibração, nos conectamos com o próprio Pai e somos levados para os braços da Mãe, Maria, a porta do céu", destacou Osmar.

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