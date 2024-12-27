Lançamento da Festa da Penha 2025 foi realizado na manhã desta sexta-feira (27) Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Festa da Penha 2025: tema convida à redescoberta da esperança; veja datas

Com Maria, peregrinos de Esperança”. Durante o Jubileu da Igreja Católica, período que representa o momento de perdão dos pecados dos fiéis, o tema é voltado para o redescobrimento da esperança dos fiéis. Maior evento religioso do Espírito Santo , a Festa da Penha 2025 está oficialmente lançada. No próximo ano, a celebração católica completa 455 anos com o lema “”. Durante o Jubileu da Igreja Católica, período que representa o momento de perdão dos pecados dos fiéis, o tema é voltado para o redescobrimento da esperança dos fiéis.

Segundo a organização, que apresentou a prévia da programação na manhã desta sexta-feira (27), a festa será realizada de 20 a 28 de abril.

“O Jubileu é um momento importante para fortalecer a relação com Deus e com a própria Igreja, buscando a peregrinação, a oração e a reconciliação. A data marca os 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. Nossa Senhora da Penha é exemplo peremptório de confiança no amor e na misericórdia de Deus, e na fé inabalável”, divulgou a organização da festa.

“Queremos proclamar que, com Maria, somos peregrinos de esperança, ou seja, caminhamos com Ela, pois desejamos acolher o seu filho da mesma forma que Ela acolheu. É essa luz que nos iluminará neste período jubilar e neste período de festa. Por isso, quando perguntarem a vocês como será a Festa da Penha de 2025, diga que será uma peregrinação. Uma peregrinação, pois nós, convocados pelo Papa Francisco, queremos celebrar o jubileu da esperança como peregrinos de esperança”, pontuou dom Andherson Franklin, bispo auxiliar.

Durante o evento de lançamento da Festa da Penha, frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha , fez um convite especial aos fiéis para a comemoração dos 455 anos da festa católica.

“[A Festa da Penha] é um testemunho vivo da fé e da devoção do povo capixaba à Mãe das Alegrias. O Jubileu de 2025 convida a Igreja, a todos, a redescobrirem a esperança e a espalhá-la. Esse é um convite a fortalecer a relação com Deus e com a própria Igreja, buscando a peregrinação, a oração e a reconciliação. E a Festa da Penha convida a todos a refletirem como Nossa Senhora da Penha é exemplo perfeito de confiança no amor e na misericórdia de Deus e na fé inabalável”, disse o frade.

Identidade da Festa da Penha 2025 Crédito: Divulgação

Segundo os organizadores, a identidade visual da festa corrobora com o tema, sinalizando um caminho que passa pelo portal do Convento da Penha, mostrando que a Igreja Católica está sempre de portas abertas para os devotos.