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Festa da Penha

Ciclistas pedalam de Camburi à Prainha em devoção a Nossa Senhora

Em novo trajeto, milhares de fiéis seguiram em romaria por ruas e avenidas de Vitória e Vila Velha para pedir bênçãos e agradecer à padroeira do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2024 às 16:35

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 16:35

Romaria dos Ciclistas percorreu a orla de Camburi rumo à Prainha
Romaria dos Ciclistas percorreu a orla de Camburi rumo à Prainha Crédito: Leonardo Duarte/PMV
Com uma tradição de 17 anos na Festa da Penha, a romaria dos ciclistas mais uma vez reuniu milhares de devotos sobre bicicletas para prestar homenagens à Nossa Senhora, na manhã desta segunda-feira (8), dia da padroeira do Espírito Santo. Em 2024, uma novidade: um trajeto foi criado, saindo do Parque Atlântica, na praia de Camburi, em Vitória. O grupo que partiu de lá se encontrou no Parque da Prainha, em Vila Velha, com os fiéis que habitualmente pedalam desde Cobilândia, no mesmo município. Todos demonstrando fé e devoção, fazendo o percurso para pedir bênçãos e agradecer.
O novo trajeto teve 14,6 quilômetros e passou por toda a orla de Camburi e Praia do Canto até subir a Terceira Ponte, seguindo pela Rua Antônio Ataíde, já em Vila Velha, para ir em direção ao Parque da Prainha. O repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, participou da procissão de bicicleta e ouviu fiéis, como o farmacêutico Sérgio Ricardo Faustini, que expressou ser a romaria um momento de bastante fé. 
Ao chegarem à Prainha, os ciclistas foram abençoados pelos freis do Convento da Penha. Por lá, estava a diarista Elisângela Barbosa, acompanhada do marido e do filho. Bastante emocionada, ela disse, em entrevista para a TV, que estava em busca de graças para sua filha, que atravessa um momento difícil. 
A romaria dos ciclistas começou em 2007, saindo do Ibes, em Vila Velha. A partir de 2012, o ponto de encontro passou a ser no bairro Cobilândia. Neste ano, embora mantido o percurso do município, foi criado o trajeto a partir de Vitória. Segundo o padre Renato Criste, organizador da procissão, a perspectiva é manter o novo trecho na Capital no Oitavário de 2025. 

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