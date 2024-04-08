Ciclistas pedalam de Camburi à Prainha em devoção a Nossa Senhora

Romaria dos Ciclistas percorreu a orla de Camburi rumo à Prainha Crédito: Leonardo Duarte/PMV

Com uma tradição de 17 anos na Festa da Penha , a romaria dos ciclistas mais uma vez reuniu milhares de devotos sobre bicicletas para prestar homenagens à Nossa Senhora, na manhã desta segunda-feira (8), dia da padroeira do Espírito Santo. Em 2024, uma novidade: um trajeto foi criado, saindo do Parque Atlântica, na praia de Camburi, em Vitória . O grupo que partiu de lá se encontrou no Parque da Prainha, em Vila Velha , com os fiéis que habitualmente pedalam desde Cobilândia, no mesmo município. Todos demonstrando fé e devoção, fazendo o percurso para pedir bênçãos e agradecer.

O novo trajeto teve 14,6 quilômetros e passou por toda a orla de Camburi e Praia do Canto até subir a Terceira Ponte, seguindo pela Rua Antônio Ataíde, já em Vila Velha, para ir em direção ao Parque da Prainha. O repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, participou da procissão de bicicleta e ouviu fiéis, como o farmacêutico Sérgio Ricardo Faustini, que expressou ser a romaria um momento de bastante fé.

Ao chegarem à Prainha, os ciclistas foram abençoados pelos freis do Convento da Penha. Por lá, estava a diarista Elisângela Barbosa, acompanhada do marido e do filho. Bastante emocionada, ela disse, em entrevista para a TV, que estava em busca de graças para sua filha, que atravessa um momento difícil.