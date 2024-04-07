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A Rádio foi pra rua

Festa da Penha 2024: Saiba como foi a passagem do trio da Rádio Gazeta pela Romaria

Sorteio de camisas, distribuição de fitas e participação de ouvintes fizeram parte da presença inédita do trio da Rádio Gazeta na Festa da Penha
Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

07 abr 2024 às 18:44

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 18:44

“Começa agora o momento de fé, carinho, e acima de tudo de emoção na cobertura da Festa da Penha 2024” . Foi assim que Rubinho, locutor da Rádio Gazeta, saudou o público que estava se aproximando do Parque Moscoso rumo à Prainha de Vila Velha, na noite deste sábado (06).
Foi o momento de celebrar a tradicional Romaria dos Homens, que reuniu uma multidão de fieis. A Rádio Gazeta FM, pela primeira vez, teve um trio elétrico na passeata e levou muita música junto com orações para os romeiros, sob o som da banda Água Viva.
Pela primeira vez a rádio oficial da Festa da Penha esteve na principal Romaria com um trio elétrico.
Pela primeira vez a rádio oficial da Festa da Penha esteve na principal Romaria com um trio elétrico Crédito: Arthur Louzada
Mas não foi só isso: também houve sorteio para o público e a presença exclusiva dos ouvintes que ganharam as camisas na programação da Rádio, em semanas anteriores.
Uma dessas ouvintes é a Rosângela Gonzaga, que escuta a Rádio Gazeta há 30 anos.
Rosângela Gonzaga foi sorteada na programação da Rádio Gazeta e pôde acompanhar o trio.
Rosângela Gonzaga foi sorteada na programação da Rádio Gazeta e pôde acompanhar o trio Crédito: Alberto Margon
"Até ao meio-dia, todos os clientes que entram dentro do meu carro ouvem 97.1 FM"
Rosângela Gonzaga - Motorista de aplicativo
Ela foi uma das primeiras a chegar e demonstrou muita alegria em estar presente no primeiro trio elétrico da Rádio Gazeta.
A ouvinte é fiel - tanto na constância em que escuta a Rádio, quanto na fé católica que orienta sua vida -, pois sabe toda a programação de cor, desde as notícias até às orações.

A Rádio mais próxima do público

Levar o trio da Rádio Gazeta para a Romaria já era desejo antigo. Segundo Rubinho, locutor da Rádio que animou o veículo na passeata, este espaço foi uma oportunidade de aproximar ainda mais os ouvintes.
"A Rádio Gazeta está junto de todas ações importantes que acontecem no Espírito Santo - grandes eventos, concentrações e manifestações -, porque tudo o que é importante para o ouvinte, também é importante para nós."
Rubinho Trindade - Locutor da Rádio Gazeta
Católico e devoto de Nossa Senhora, a primeira vez de Rubinho na Romaria vai ficar marcada pelo carinho dos ouvintes que ali estavam.
Também devota e locutora da Rádio Gazeta, Keyline esteve presente na Romaria deste ano distribuindo fitas para o público.
A locutora, que faz parte da equipe da Rádio Gazeta há oito anos, é católica desde sempre; e no passado fez uma promessa para Nossa Senhora.
“Se minha mãe conseguisse uma graça em relação à saúde, eu participaria todos os anos da Festa. Desde quando a minha mãe teve a benção, eu participo e a minha devoção é Nossa Senhora da Penha.”, conta Keyline.
Em relação à distribuição de fitas para os fieis e a presença do trio da Rádio na Romaria, ela destaca que poder compartilhar esses momentos de fé com o público consolida ainda mais a relação ouvinte-locutor.
Rádio Gazeta também distribuiu fitas com o tema da Festa da Penha deste ano- Ó vem conosco, vem caminhar!” - para os fieis.
Rádio Gazeta também distribuiu fitas com o tema da Festa da Penha deste ano- Ó vem conosco, vem caminhar!” - para os fieis Crédito: Annakaya Petri
"A Rádio Gazeta é uma rádio muito família, e agora a Romaria dos Homens é, na verdade, das famílias. Então a gente estar aqui também simboliza essa proximidade da Rádio com o próprio evento."
Keyline Abreu - Locutora da Rádio Gazeta

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