O terço gigante foi montado entre as palmeiras do Convento para a Festa da Penha 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

Na manhã deste sábado (30) o terço gigante foi instalado entre as palmeiras do Convento da Penha, uma tradição que já dura 26 anos e que marca o início da Festa da Penha. Neste ano, o terço remete a um pedido especial da festa para o mundo: será uma súplica de paz, com destaque para a cor branca e detalhes de flores em alumínio.

Segundo o médico Osmar Sales, idealizador do terço, vários temas foram pensados para este ano, mas nenhum tocou mais forte que o pedido de paz, tão necessária ao mundo.

Your browser does not support the audio element. Com súplica de paz, terço gigante é instalado no Convento para a Festa da Penha

No centro do terço há um globo terrestre e a palavra “paz” escrita em diversas línguas. “O terço terá beleza e leveza e uma mensagem de paz fundamental para o mundo. Foi Jesus quem disse: ‘Que a paz esteja convosco'”, destacou.

Terço Gigante é instalado no Convento da Penha

Cerca de 15 pessoas estiveram envolvidas em todo o processo, desde a concepção, produção, montagem e até a instalação do terço. “Temos gente que doou pintura, eletricistas, marceneiros, tenho uma guardiã do material do terço – que guarda tudo com cuidado e carinho. São pessoas que fazem tudo isso com muito amor. Eu estou há 26 anos nesse trabalho e enquanto estiver vivo, farei o terço”, diz Osmar.

O terço possui cerca de 20 metros de comprimento e pesa aproximadamente 50 quilos, ele fica pendurado entre duas palmeiras centenárias localizadas no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, e é instalado tradicionalmente na manhã do Sábado de Aleluia.

Osmar lembra que o primeiro “Terço Gigante” foi montado por ele em 1998, na tentativa de criar um terço semelhante ao grande terço da Missa celebrada pelo então Papa João Paulo II, quando esteve no Rio de Janeiro, em 1997.

Então, ao confeccionar, o terço ficou muito pesado e não subia com balões de gás hélio e nesse ano, ele foi carregado pelas devotas durante a Romaria das Mulheres daquele ano e em seguida, com permissão de um Frei do Convento, ele pendurou nas palmeiras.

Já em 1998, Osmar decidiu novamente fazer o terço, tradição que se mantém viva. A ideia é sempre passar um ensinamento ou uma tradição católica.