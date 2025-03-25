Festa da Penha 2025 terá 'Bênção para os Casais'; veja data e convidados

A expectativa dos organizadores é que a "Bênção para os Casais" atraia um número ainda maior de fiéis neste ano, devido ao feriado. Padre Éder destaca a importância do evento para o fortalecimento dos laços familiares: “Vivemos tempos em que as famílias estão fragilizadas. Esta bênção é uma oportunidade para que se sintam acolhidas pelo amor de Nossa Senhora da Penha e encontrem força na fé”, afirmou.

A 455ª edição da Festa da Penha tem como tema "Com Maria, peregrinos da esperança" e ocorre em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fiéis a renovarem a esperança e espalhá-la. Entre os dias 20 e 28 de abril, a programação contará com 52 missas, 12 romarias e a tradicional instalação do terço gigante, no dia 19 de abril. O evento, considerado o terceiro maior do país, deve reunir milhares de fiéis. O encerramento contará com um show do Padre Reginaldo Manzotti.