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Padroeira do ES

Festa da Penha 2025 terá 'Bênção para os Casais'; veja data e convidados

Celebração, que faz parte da programação da festa em homenagem a Nossa Senhora da Penha, terá momentos de oração, música e testemunho

Publicado em 25 de Março de 2025 às 15:03

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

25 mar 2025 às 15:03
Imagem de Nossa Senhora da Penha
Missa de encerramento da Festa da Penha 2024 Crédito: Vitor Jubini
Com o intuito de promover um momento de oração dedicado a casais, famílias, namorados e até mesmo a solteiros, a programação da Festa da Penha 2025 confirmou a realização da “Benção para os Casais”. O evento será no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, às 19h30, no Convento da Penha, em Vila Velha, e contará, também, com música, testemunho e bênção do Santíssimo Sacramento.
A celebração deste ano será conduzida pelo padre Éder Hoffman, da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Morada de Laranjeiras, na Serra. O casal de missionários Ricardo e Eliana Sá, referência nacional em temas relacionados à família, fará uma pregação especial e compartilhará seu testemunho de vida. Eles atuam com palestras e momentos oracionais no Brasil, Europa e Estados Unidos.
A expectativa dos organizadores é que a "Bênção para os Casais" atraia um número ainda maior de fiéis neste ano, devido ao feriado.  Padre Éder destaca a importância do evento para o fortalecimento dos laços familiares: “Vivemos tempos em que as famílias estão fragilizadas. Esta bênção é uma oportunidade para que se sintam acolhidas pelo amor de Nossa Senhora da Penha e encontrem força na fé”, afirmou.
Festa da Penha 2025 terá 'Bênção para os Casais'; veja data e convidados
SERVIÇO
  • Dia: 21 de abril (segunda-feira) 
  • 19h: Oitavário 
  • 19h30: Bênção para os Casais
A 455ª edição da Festa da Penha tem como tema "Com Maria, peregrinos da esperança" e ocorre em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fiéis a renovarem a esperança e espalhá-la. Entre os dias 20 e 28 de abril, a programação contará com 52 missas, 12 romarias e a tradicional instalação do terço gigante, no dia 19 de abril. O evento, considerado o terceiro maior do país, deve reunir milhares de fiéis. O encerramento contará com um show do Padre Reginaldo Manzotti.

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