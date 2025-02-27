A imagem de Nossa Senhora da Penha vai percorrer cidades da Grande Vitória durante a programação da Festa da Penha 2025, entre os dias 20 e 25 de abril. Chamada “Penha Peregrina”, a peregrinação vai ser realizada para aproximar a santa daqueles devotos que não poderão se deslocar até o Convento da Penha no período do oitavário.
“Durante o oitavário, uma imagem peregrina de Nossa Senhora da Penha vai passar em outros lugares. Visitará locais que serão simbólicos para o momento da Festa da Penha, visitando as cidades da região metropolitana de Vitória, podendo assim fazer com que Nossa Senhora da Penha possa ser ainda mais reconhecida na sua maternidade enquanto padroeira do Estado do Espírito Santo”, explica o guardião do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea.
Segundo o frei, a Festa da Penha dará alento aos que necessitam. "A festa também busca conexão com os fiéis que precisam de um incentivo, e a imagem, ao passar, deixará um rastro de alegria, de maternidade e carinho”, acredita.
Os detalhes da peregrinação ainda serão definidos, mas poderá repetir uma iniciativa realizada no início desta década. À época, devido à pandemia da covid-19, a imagem da santa peregrinou por bairros da Grande Vitória, como alternativa às tradicionais romarias para que a devoção fosse mantida durante o período de distanciamento social.
Festa da Penha: imagem de Nossa Senhora vai percorrer a Grande Vitória
Em 2025, em que completa 455 anos de história, a Festa da Penha terá como tema “Com Maria, peregrinos de esperança”.
“Neste ano jubilar, somos convidados a sermos peregrinos de esperança. Ao olharmos para a Virgem da Penha, somos chamados a acolher Jesus como ela o acolheu. Quando perguntarem como será a Festa da Penha de 2025, responderemos que será uma peregrinação. Caminharemos juntos com o papa Francisco como peregrinos de esperança”, afirma o bispo auxiliar de Vitória, Dom Andherson Franklin.