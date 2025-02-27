Festa da Penha: imagem de Nossa Senhora vai percorrer a Grande Vitória

Imagem de Nossa Senhora da Penha vai percorrer Grande Vitória, entre os dias 20 e 25 de abril Crédito: Divulgação

“Durante o oitavário, uma imagem peregrina de Nossa Senhora da Penha vai passar em outros lugares. Visitará locais que serão simbólicos para o momento da Festa da Penha, visitando as cidades da região metropolitana de Vitória, podendo assim fazer com que Nossa Senhora da Penha possa ser ainda mais reconhecida na sua maternidade enquanto padroeira do Estado do Espírito Santo”, explica o guardião do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea.

Segundo o frei, a Festa da Penha dará alento aos que necessitam. "A festa também busca conexão com os fiéis que precisam de um incentivo, e a imagem, ao passar, deixará um rastro de alegria, de maternidade e carinho”, acredita.

Os detalhes da peregrinação ainda serão definidos, mas poderá repetir uma iniciativa realizada no início desta década. À época, devido à pandemia da covid-19, a imagem da santa peregrinou por bairros da Grande Vitória, como alternativa às tradicionais romarias para que a devoção fosse mantida durante o período de distanciamento social.

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Em 2025, em que completa 455 anos de história, a Festa da Penha terá como tema “Com Maria, peregrinos de esperança”.