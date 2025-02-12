Festa da Penha terá bênçãos a objetos e nova imagem de Nossa Senhora

Gabriel Dellandrea é o mais novo a assumir o posto de guardião e reitor do Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Rádio CBN Vitória, na qual detalhou os próximos passos no cargo, antes ocupado pelo frei Djalmo Fuck, transferido para No posto de guardião e reitor do Convento da Penha desde o fim de 2024, o frei catarinense Gabriel Dellandrea quer participar de todas — ou quase todas — as romarias da Festa da Penha em 2025 . Foi o prometido pelo religioso, de 30 anos, o mais novo a assumir o Convento em toda a história, em entrevista à, na qual detalhou os próximos passos no cargo, antes ocupado pelo frei Djalmo Fuck, transferido para Santa Catarina

No ano em que a celebração da padroeira capixaba completa 455 anos de história, a Festa da Penha será realizada entre os dias 20 a 28 de abril e terá como tema “Com Maria, peregrinos de esperança”. Para a festa, inclusive, uma nova imagem de Nossa Senhora da Penha deve ser apresentada ao público, como projeta Gabriel, explicando que a santa deve ser utilizada durante as romarias.

“A Igreja, a cada 25 anos, vive o jubileu. Então, em 2025 vivemos o ano jubilar. Precisamos revigorar o dom da esperança. Vamos ter um itinerário de fé e valorizar a participação popular. No primeiro dia do oitavário, no domingo, vamos ter a bênção dos objetos. No domingo de Páscoa, vamos ter a bênção das chaves das casas. E a cada dia uma bênção, como a dos celulares, para que todo mundo possa comunicar o evangelho através das redes sociais”, explica o frei.

Para Gabriel, o desafio de assumir o Convento da Penha foi uma surpresa, já que não imaginava que receberia a missão de seus superiores religiosos.

“Eu tinha prometido que não diria 'não' para nada. Quando fui consultado, disse que estava à disposição e, então, me deram essa missão tão bonita e que me deixa muito feliz”, disse o frei, sinalizando que deve ficar em terras capixabas por pelo menos três anos.

“Para nós, franciscanos, é muito importante a itinerância. É claro que esse período [de três anos] pode se estender para mais tempo. A alternância de cargos é uma pedagogia oportuna para estarmos sempre à disposição e também no exercício da pobreza, da liberdade de ir para onde for necessário”, destacou Gabriel.

Quem é frei Gabriel?

Frei Gabriel nasceu em Timbó (SC) no dia 7 de outubro de 1994. Em 2009, ingressou no Seminário Santo Antônio de Agudos (SP) e vestiu o hábito franciscano em janeiro de 2013, em Rodeio (SC), onde fez a primeira profissão em 3 de janeiro de 2014. Concluiu o curso de Filosofia em 2016 e fez o Ano Missionário em 2017, concluindo o curso de Teologia em 2021.