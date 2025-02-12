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Ano do Jubileu

Festa da Penha terá bênçãos a objetos e nova imagem de Nossa Senhora

Novo guardião do Convento, Gabriel Dellandrea detalha novidades da principal celebração religiosa do Estado, que completa 455 anos em 2025

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 16:08

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

12 fev 2025 às 16:08
Guardião do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea
Gabriel Dellandrea é o mais novo a assumir o posto de guardião e reitor do Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros
No posto de guardião e reitor do Convento da Penha desde o fim de 2024, o frei catarinense Gabriel Dellandrea quer participar de todas — ou quase todas — as romarias da Festa da Penha em 2025. Foi o prometido pelo religioso, de 30 anos, o mais novo a assumir o Convento em toda a história, em entrevista à Rádio CBN Vitória, na qual detalhou os próximos passos no cargo, antes ocupado pelo frei Djalmo Fuck, transferido para Santa Catarina.
No ano em que a celebração da padroeira capixaba completa 455 anos de história, a Festa da Penha será realizada entre os dias 20 a 28 de abril e terá como tema “Com Maria, peregrinos de esperança”. Para a festa, inclusive, uma nova imagem de Nossa Senhora da Penha deve ser apresentada ao público, como projeta Gabriel, explicando que a santa deve ser utilizada durante as romarias.
“A Igreja, a cada 25 anos, vive o jubileu. Então, em 2025 vivemos o ano jubilar. Precisamos revigorar o dom da esperança. Vamos ter um itinerário de fé e valorizar a participação popular. No primeiro dia do oitavário, no domingo, vamos ter a bênção dos objetos. No domingo de Páscoa, vamos ter a bênção das chaves das casas. E a cada dia uma bênção, como a dos celulares, para que todo mundo possa comunicar o evangelho através das redes sociais”, explica o frei.

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Para Gabriel, o desafio de assumir o Convento da Penha foi uma surpresa, já que não imaginava que receberia a missão de seus superiores religiosos.
“Eu tinha prometido que não diria 'não' para nada. Quando fui consultado, disse que estava à disposição e, então, me deram essa missão tão bonita e que me deixa muito feliz”, disse o frei, sinalizando que deve ficar em terras capixabas por pelo menos três anos.
“Para nós, franciscanos, é muito importante a itinerância. É claro que esse período [de três anos] pode se estender para mais tempo. A alternância de cargos é uma pedagogia oportuna para estarmos sempre à disposição e também no exercício da pobreza, da liberdade de ir para onde for necessário”, destacou Gabriel.

Quem é frei Gabriel?

Frei Gabriel nasceu em Timbó (SC) no dia 7 de outubro de 1994. Em 2009, ingressou no Seminário Santo Antônio de Agudos (SP) e vestiu o hábito franciscano em janeiro de 2013, em Rodeio (SC), onde fez a primeira profissão em 3 de janeiro de 2014. Concluiu o curso de Filosofia em 2016 e fez o Ano Missionário em 2017, concluindo o curso de Teologia em 2021.
Professou na Ordem dos Frades Menores no dia 8 de setembro de 2019. Foi ordenado diácono no dia 30 de julho de 2022, e presbítero em 20 de maio de 2023.

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