Corrida da Penha amplia prêmios para celebrar 12ª edição

11ª Corrida da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Com o lema “União, esporte, fé e cultura em movimento”, estão abertas as inscrições para a 12ª Corrida da Penha, marcada para o dia 20 de abril, em Vila Velha. Pontapé inicial na celebração da Festa da Penha, a competição soma uma premiação total de R$ 6 mil. A largada acontece na Praça dos Ciclistas, em Itaparica, com chegada na Prainha.

As inscrições estão abertas até o dia 13 de abril e podem ser feitas clicando aqui . A partir desta sexta-feira (24), os amantes das corridas de rua já podem garantir uma vaga comprando o lote promocional. Os valores são de R$ 99 para a Corrida da Penha e R$ 65 na Corridinha.

A expectativa do evento é receber mais de 3 mil participantes. Na última edição, 2,5 mil corredores participaram da competição, que tem um percurso de 7,1 km para os adultos e uma duração estimada de duas horas. Os competidores irão percorrer as principais vias da cidade canela-verde. A Corridinha da Penha, voltada para crianças, conta com percursos reduzidos.

Quem pode participar?

Pessoas acima dos 16 anos estão aptas a se inscreverem para o trajeto da Corrida da Penha. Atletas com idades entre 16 e 17 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis para participar. A concentração dos corredores acontece a partir das 6h30, com largada marcada para uma hora depois, às 7h30.

Já na Corridinha, as inscrições destinam-se a crianças de 3 a 15 anos de idade. Por lá, a criançada vai enfrentar distâncias que variam entre 60 e 200 metros, com largada a partir das 9h, na Prainha.

Valores e Kit

Quando o lote promocional acabar, o valor da inscrição passará a ser de R$ 135 para a Corrida da Penha e R$ 75 na Corridinha. No entanto, assinantes de A Gazeta têm desconto exclusivo pagando apenas R$ 85 no primeiro lote e R$ 100 no segundo. Saiba mais sobre a política de desconto acessando o regulamento do evento

Para entrar no clima do desafio, os competidores vão receber um kit com uma camisa do evento, número de competição e chip para cronometragem. Além disso, eles garantem, também, dois meses grátis de assinatura em A Gazeta + Clube A Gazeta, válido para não assinantes. Os pequenos ganham uma camisa e um número de competição.

Inclusão

Com diferentes tribos reunidas em um só espaço juntas pelo amor à corrida, pessoas com deficiência (PCDs) não ficam de fora. Os atletas podem participar tanto da Corrida da Penha quanto da Corridinha por um valor diferenciado de R$ 67,50.

Os participantes desta categoria devem comprovar a deficiência por meio de laudos válidos. As informações devem ser enviadas para o e-mail da organização do evento ( [email protected] ).

Prêmio

A coroação dos vencedores é dividida em três categorias: categoria geral, categoria pessoa com deficiência (PCD) e categoria faixa etária.

Veja, a seguir, o valor dos prêmios da categoria GERAL:

1º lugar: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) + troféu;

2º lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) + troféu;

3º lugar: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) + troféu;

4º lugar: R$ 900,00 (novecentos reais) + troféu;

5º lugar: R$600,00 (seiscentos reais) + troféu.

Na categoria PCD e cada divisão da categoria Faixa Etária, os colocados em 1°, 2° e 3° lugar irão levar para casa um troféu. Na Corridinha da Penha, todos os participantes irão ganhar uma medalha especial de participação.

Além disso, todos os atletas que completarem o trajeto em até duas horas irão garantir uma medalha de participação para entrelaçar no pescoço e marcar presença na corrida.

Esporte para todos

De olho na democratização do acesso ao esporte para crianças e adolescentes, beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) podem solicitar a isenção da taxa de inscrição na Corridinha da Penha. 50 vagas serão disponibilizadas exclusivamente para esta modalidade. Este benefício não contempla a Corrida dos Adultos.

A isenção será concedida para filhos e/ou dependentes do beneficiário do CadÚnico com idades entre 3 e 15 anos, por família. A dispensa do pagamento é limitada a até duas crianças por usuário do benefício governamental.