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Inscrições abertas

Corrida da Penha amplia prêmios para celebrar 12ª edição

Depois de atrair mais de 2,5 mil corredores em 2024, competição abre lote promocional a partir desta sexta-feira (24)
Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 

24 jan 2025 às 14:14

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 14:14

Corrida da Penha
11ª Corrida da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva
Com o lema “União, esporte, fé e cultura em movimento”, estão abertas as inscrições para a 12ª Corrida da Penha, marcada para o dia 20 de abril, em Vila Velha. Pontapé inicial na celebração da Festa da Penha, a competição soma uma premiação total de R$ 6 mil. A largada acontece na Praça dos Ciclistas, em Itaparica, com chegada na Prainha.
As inscrições estão abertas até o dia 13 de abril e podem ser feitas clicando aqui. A partir desta sexta-feira (24), os amantes das corridas de rua já podem garantir uma vaga comprando o lote promocional. Os valores são de R$ 99 para a Corrida da Penha e R$ 65 na Corridinha.
A expectativa do evento é receber mais de 3 mil participantes. Na última edição, 2,5 mil corredores participaram da competição, que tem um percurso de 7,1 km para os adultos e uma duração estimada de duas horas. Os competidores irão percorrer as principais vias da cidade canela-verde. A Corridinha da Penha, voltada para crianças, conta com percursos reduzidos.

Quem pode participar?

Pessoas acima dos 16 anos estão aptas a se inscreverem para o trajeto da Corrida da Penha. Atletas com idades entre 16 e 17 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis para participar. A concentração dos corredores acontece a partir das 6h30, com largada marcada para uma hora depois, às 7h30.
Já na Corridinha, as inscrições destinam-se a crianças de 3 a 15 anos de idade. Por lá, a criançada vai enfrentar distâncias que variam entre 60 e 200 metros, com largada a partir das 9h, na Prainha.

Valores e Kit

Quando o lote promocional acabar, o valor da inscrição passará a ser de R$ 135 para a Corrida da Penha e R$ 75 na Corridinha. No entanto, assinantes de A Gazeta têm desconto exclusivo pagando apenas R$ 85 no primeiro lote e R$ 100 no segundo. Saiba mais sobre a política de desconto acessando o regulamento do evento.
Para entrar no clima do desafio, os competidores vão receber um kit com uma camisa do evento, número de competição e chip para cronometragem. Além disso, eles garantem, também, dois meses grátis de assinatura em A Gazeta + Clube A Gazeta, válido para não assinantes. Os pequenos ganham uma camisa e um número de competição.

Inclusão

Com diferentes tribos reunidas em um só espaço juntas pelo amor à corrida, pessoas com deficiência (PCDs) não ficam de fora. Os atletas podem participar tanto da Corrida da Penha quanto da Corridinha por um valor diferenciado de R$ 67,50.
Os participantes desta categoria devem comprovar a deficiência por meio de laudos válidos. As informações devem ser enviadas para o e-mail da organização do evento ([email protected]).

Prêmio

A coroação dos vencedores é dividida em três categorias: categoria geral, categoria pessoa com deficiência (PCD) e categoria faixa etária.
Veja, a seguir, o valor dos prêmios da categoria GERAL:
  • 1º lugar: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) + troféu;
  • 2º lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) + troféu;
  • 3º lugar: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) + troféu;
  • 4º lugar: R$ 900,00 (novecentos reais) + troféu;
  • 5º lugar: R$600,00 (seiscentos reais) + troféu.
Na categoria PCD e cada divisão da categoria Faixa Etária, os colocados em 1°, 2° e 3° lugar irão levar para casa um troféu. Na Corridinha da Penha, todos os participantes irão ganhar uma medalha especial de participação.
Além disso, todos os atletas que completarem o trajeto em até duas horas irão garantir uma medalha de participação para entrelaçar no pescoço e marcar presença na corrida.

Esporte para todos

De olho na democratização do acesso ao esporte para crianças e adolescentes, beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) podem solicitar a isenção da taxa de inscrição na Corridinha da Penha. 50 vagas serão disponibilizadas exclusivamente para esta modalidade. Este benefício não contempla a Corrida dos Adultos.
A isenção será concedida para filhos e/ou dependentes do beneficiário do CadÚnico com idades entre 3 e 15 anos, por família. A dispensa do pagamento é limitada a até duas crianças por usuário do benefício governamental.
Para utilizar o benefício, o interessado deve entrar em contato com a organização do evento pelo número (27) 98146-7059, via WhatsApp. Por lá, deve ser apresentado um documento oficial contendo o CPF e data de nascimento ou comprovação de ser beneficiário do CadÚnico.

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