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Guardião do Convento da Penha deixa recado e legado antes de se despedir do ES

Djalmo Fuck, de 50 anos, desempenhou por três anos a função de Guardião da Fraternidade e Reitor do Convento da Penha. Ele será transferido para Santa Catarina em 2025

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 19:29

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

13 dez 2024 às 19:29
Frei Djalmo Fuck será transferido para Santa Catarina, estado onde nasceu, para assumir a função de vigário paroquial na Paróquia Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz.
O frei Djalmo Fuck assumiu o posto de Guardião da Fraternidade e Reitor do Convento da Penha em janeiro de 2022 Crédito: Arquivo pessoal
Devoção à Nossa Senhora da Penha e a acolhimento dos católicos capixabas. Duas coisas que ficarão eternizadas na memória do Frei Djalmo Fuck, de 50 anos, que desempenhou durante três anos a função de Guardião da Fraternidade e Reitor do Convento da Penha, em Vila Velha. Ele será transferido para Santa Catarina, Estado onde nasceu, para assumir a função de vigário paroquial na Paróquia Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz.
Frei Djalmo Fuck será transferido para Santa Catarina, estado onde nasceu, para assumir a função de vigário paroquial na Paróquia Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz.
Frei Djalmo Fuck e fiéis no Convento da Penha Crédito: Arquivo pessoal
O Guardião é aquele que zela pela fraternidade, ou seja, pela vida espiritual dos frades que residem no Convento. Já o reitor, é aquele que administra a instituição. Em entrevista concedida para a reportagem de A Gazeta, o Frei contou que desempenhar as duas funções foi um privilégio, mas também um desafio. “Um dos principais obstáculos foi assumir as funções no final da pandemia, quando o Convento ainda estava fechado e com celebrações restritas”, contou.
Um dos marcos desse período foi a realização da primeira Festa da Penha após o fim das restrições sanitárias. O evento, sempre caracterizado por muita fé e devoção, também deixou uma mensagem de esperança. “Devemos sempre acreditar que dias melhores virão e que a Nossa Senhora Virgem da Penha está cuidando de nós ao longo de todos os séculos”, disse o Frei.
O Trenzinho da Alegria, inaugurado em novembro do ano passado, também não será esquecido. Nem pelo Frei, nem pelos visitantes que ganharam uma nova opção de transporte para apreciar a história e beleza de um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo.
Trenzinho das Alegrias será inaugurado nesta quarta-feira (15) no Campinho do Convento da Penha
O Trenzinho das Alegrias foi inaugurado no dia 15 de novembro de 2023 Crédito: Instagram | Convento da Penha
“Foi uma ideia que tive com o intuito de aproximar ainda mais as pessoas de Nossa Senhora. Além disso, também é uma nova forma de contemplar a fauna e a flora daquela região”, descreveu.

Cidadão capixaba

Diante das contribuições, Djalmo Fuck recebeu, em 2022, o título de Cidadão Espírito-Santense. Enquanto morador do Espírito Santo, Djalmo Fuck precisou aprender as gírias capixabas, o chamado “capixabês”.
Ele escutou pela primeira vez a expressão “pocar” quando estava ouvindo a programação de uma rádio. “Eu escutei que o sol em Vitória estava ‘pocando’. Só depois que descobri que isso queria dizer que o sol estava quente, escaldante”, brincou.

Momentos do Frei Djalmo Fuck enquanto Guardião e Reitor do Convento da Penha

Além de Guardião e Reitor, Djalmo também é estudante do 5º período do curso de Direito. Ele optou por voltar à sala de aula a fim de aprimorar habilidades importantes para a vida religiosa como a gestão de conflitos e o conhecimento sobre direitos humanos. A nova função permitirá ao Frei uma rotina menos agitada.
Assim, ele pretende concluir a graduação e cuidar ainda mais da saúde. “Seguirei para essa nova fase com o sentimento de gratidão e de dever cumprido. Dei o meu melhor e fiz o que estava ao meu alcance”, finalizou.

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