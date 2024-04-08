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Homenagens à padroeira

Festa da Penha: fé, orações e devoção na última missa; veja fotos

De acordo com balanço feito pela organização do evento, mais de 2,7 milhões de fiéis participaram dos nove dias de celebrações
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 abr 2024 às 18:30

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 18:30

Imagem de Nossa Senhora da Penha
Missa de encerramento da Festa da Penha foi realizada na Prainha, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Festa da Penha, maior celebração religiosa do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil, atingiu, em 2024, marcos históricos em sua edição 454. Entre eles, o destaque vai para a Romaria dos Homens, que contou com a participação de cerca de 1,2 milhão de pessoas apenas no último sábado (6), segundo informações da organização. O evento registrou um público total estimado em mais de 2,7 milhões de fiéis ao longo dos nove dias de festividades, que contaram com 50 missas e 11 romarias.
Na missa de encerramento, nesta segunda-feira (8), dia de Nossa Senhora da Penha, os fiéis prestaram homenagens à padroeira do Estado, em evento marcado por orações, agradecimentos e emoção dos devotos, na Prainha, em Vila Velha (veja galeria de imagens abaixo).

Missa de encerramento da Festa da Penha 2024

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