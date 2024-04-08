Festa da Penha: fé, orações e devoção na última missa; veja fotos

Missa de encerramento da Festa da Penha foi realizada na Prainha, em Vila Velha

Na missa de encerramento, nesta segunda-feira (8), dia de Nossa Senhora da Penha, os fiéis prestaram homenagens à padroeira do Estado, em evento marcado por orações, agradecimentos e emoção dos devotos, na Prainha, em Vila Velha (veja galeria de imagens abaixo).