Festa da Penha: fé, orações e devoção na última missa; veja fotos

A Festa da Penha, maior celebração religiosa do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil, atingiu, em 2024, marcos históricos em sua edição 454. Entre eles, o destaque vai para a Romaria dos Homens, que contou com a participação de cerca de 1,2 milhão de pessoas apenas no último sábado (6), segundo informações da organização. O evento registrou um público total estimado em mais de 2,7 milhões de fiéis ao longo dos nove dias de festividades, que contaram com 50 missas e 11 romarias.
Na missa de encerramento, nesta segunda-feira (8), dia de Nossa Senhora da Penha, os fiéis prestaram homenagens à padroeira do Estado, em evento marcado por orações, agradecimentos e emoção dos devotos, na Prainha, em Vila Velha (veja galeria de imagens abaixo).