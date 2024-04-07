Festa da Penha: famílias até com bebês participam da Romaria dos Homens

Realizada há 69 anos, a Romaria dos Homens é um dos eventos mais importantes da Festa da Penha, o terceiro maior evento católico do país, realizado no Espírito Santo. A procissão, que sai da Catedral Metropolitana, no Centro de Vitória, e percorre 14 quilômetros até a Prainha, em Vila Velha, reúne a cada ano milhares de fiéis de todas as idades, tanto é que também é conhecida como Romaria das Famílias.

Neste ano, no percurso de fé e devoção, muitas famílias levaram até bebês com menos de 1 ano para esse momento de caminhada dos devotos de Nossa Senhora da Penha. A dona de casa Joice Castelan está na quinta romaria e levou os filhos — um de 1 ano e seis meses e outro de 3 anos — para a procissão. "O objetivo é agradecer Nossa Senhora pela vida e pela saúde dos filhos", conta.

Já Thais Lara, de 23 anos, conta que no ano passado fez todo o percurso grávida de 7 meses. Em 2024, voltou para participar da Romaria com a filha Alice, de 8 meses, nos braços e com ajuda de um carrinho de bebê. "No ano passado vim por ela e meste ano também. Faço tudo por ela", relata.