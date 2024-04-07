Festa da Penha: famílias até com bebês participam da Romaria dos Homens

Realizada há 69 anos, a Romaria dos Homens é um dos eventos mais importantes da Festa da Penha, o terceiro maior evento católico do país, realizado no Espírito Santo. A procissão, que sai da Catedral Metropolitana, no Centro de Vitória, e percorre 14 quilômetros até a Prainha, em Vila Velha, reúne a cada ano milhares de fiéis de todas as idades, tanto é que também é conhecida como Romaria das Famílias.
Neste ano, no percurso de fé e devoção, muitas famílias levaram até bebês com menos de 1 ano para esse momento de caminhada dos devotos de Nossa Senhora da Penha. A dona de casa Joice Castelan está na quinta romaria e levou os filhos — um de 1 ano e seis meses e outro de 3 anos — para a procissão. "O objetivo é agradecer Nossa Senhora pela vida e pela saúde dos filhos", conta.
Já Thais Lara, de 23 anos, conta que no ano passado fez todo o percurso grávida de 7 meses. Em 2024, voltou para participar da Romaria com a filha Alice, de 8 meses, nos braços e com ajuda de um carrinho de bebê. "No ano passado vim por ela e meste ano também. Faço tudo por ela", relata.
Lethicia de Assis Silva dos Reis, de 27 anos, outra romeira, conta que já participou algumas vezes do evento e, neste ano, levou uma filha de dois anos no carrinho e outra de 6 anos. "O que me motiva a estar na romaria é a fé e agradecer", disse, ao lado de familiares que foram junto com ela para acompanhar o percurso.