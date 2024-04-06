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Padroeira do ES

Festa da Penha: conheça a origem da celebração religiosa capixaba

Festividade tem data móvel, iniciando sempre no Domingo de Páscoa e se estendendo ao longo de nove dias, encerrando-se em uma segunda-feira, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2024 às 09:24

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 09:24

Há mais de quatro séculos, a Festa da Penha celebra a devoção a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. Movimentando a Grande Vitória e atraindo fiéis de todo o Estado, o evento religioso, em sua 454ª edição, continua a encantar e unir pessoas em uma celebração de fé e tradição.
A celebração tem data móvel, iniciando sempre no Domingo de Páscoa e se estendendo ao longo de nove dias. No encerramento, sempre em uma segunda-feira, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Penha, cuja data é feriado estadual. Confira no vídeo a história da festividade.

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