Festa da Penha: conheça a origem da celebração religiosa capixaba

Há mais de quatro séculos, a Festa da Penha celebra a devoção a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. Movimentando a Grande Vitória e atraindo fiéis de todo o Estado, o evento religioso, em sua 454ª edição, continua a encantar e unir pessoas em uma celebração de fé e tradição.
A celebração tem data móvel, iniciando sempre no Domingo de Páscoa e se estendendo ao longo de nove dias. No encerramento, sempre em uma segunda-feira, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Penha, cuja data é feriado estadual. Confira no vídeo a história da festividade.