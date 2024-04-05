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Histórias de fé

Festa da Penha: a fé que atravessa décadas na Romaria dos Homens

Tradição de participar da procissão, muitas vezes, passa de pais para filhos; confira em vídeo o relato de devotos de Nossa Senhora da Penha
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 abr 2024 às 15:35

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 15:35

A tradicional Romaria dos Homens completa, em 2024, 69 anos. Hoje, o caminho da Catedral de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha, já é percorrido também por mulheres e crianças, mas muitos romeiros são do tempo em que esse dia de homenagens à Nossa Senhora era só deles. Confira relatos dessa devoção no vídeo acima.
Devoto da padroeira do Espírito Santo, Edmilson Schiavo, de 66 anos, já passou bem mais da metade da vida participando da romaria: são 47 anos dedicados à procissão, e boa parte na organização. Para ele, porém, não se trata apenas de compromisso de trabalho, mas de fé. E se emociona ao lembrar de graças recebidas, por sua família e amigos, pela intercessão de Nossa Senhora.
O aposentado Bério Pinto Filho, 69 anos, também é grato à mãe de Jesus pelas bênçãos que já conquistou ao longo de sua trajetória. Participante da procissão há mais de 40 anos, numa tradição que começou com o pai, já falecido, ele credita à Virgem da Penha o fato de ter superado um problema no coração no ano passado.  "Quem vai à romaria fica protegido o ano todo", sustenta. 
Para Erasto Chagas Filho, 64 anos, que já segue a Romaria dos Homens há cerca de 20 anos, a procissão é também o momento em que pode demonstrar toda a sua fé e gratidão à Nossa Senhora. 

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