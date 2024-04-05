Festa da Penha: a fé que atravessa décadas na Romaria dos Homens

Devoto da padroeira do Espírito Santo, Edmilson Schiavo, de 66 anos, já passou bem mais da metade da vida participando da romaria: são 47 anos dedicados à procissão, e boa parte na organização. Para ele, porém, não se trata apenas de compromisso de trabalho, mas de fé. E se emociona ao lembrar de graças recebidas, por sua família e amigos, pela intercessão de Nossa Senhora.

O aposentado Bério Pinto Filho, 69 anos, também é grato à mãe de Jesus pelas bênçãos que já conquistou ao longo de sua trajetória. Participante da procissão há mais de 40 anos, numa tradição que começou com o pai, já falecido, ele credita à Virgem da Penha o fato de ter superado um problema no coração no ano passado. "Quem vai à romaria fica protegido o ano todo", sustenta.