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Festa da Penha 2024: A Gazeta vai transmitir Romaria dos Homens

Evento que reúne milhares de fiéis em procissão da Catedral de Vitória à Prainha, em Vila Velha, terá transmissão pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta, neste sábado (6)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 abr 2024 às 11:34

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 11:34

Romaria dos Homens
Fiéis acompanha imagem de Nossa Senhora da Penha na Romaria dos Homens Crédito: Wylly Souza/Procissão Fotográfica - 16/04/2023
Por mais um ano, A Gazeta transmitirá um dos mais tradicionais eventos da Festa da Penha, a Romaria de Homens, que também é  conhecida como Romaria das Famílias, e será realizada neste sábado (6), a partir das 18 horas.
O evento promete reunir milhares de fiéis, que acompanharão, em procissão, a imagem de Nossa Senhora da Penha, desde a saída na Catedral de Vitória, no Centro da Capital, até a chegada na Prainha, em Vila Velha, em um percurso de 14 quilômetros. Neste ano, o tema da festa em homenagem à padroeira do Espírito Santo é “Ó vem conosco, vem caminhar”.
A transmissão vai começar às 17h30, com a missa que antecede a saída dos romeiros, diretamente da Catedral, na Cidade Alta, pelo site, YouTube, Facebook e Instagram de A Gazeta.

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O trajeto da romaria tem previsão para iniciar às 18h, seguido de bênção do envio, às 19h. A previsão é de que a missa de encerramento da Romaria dos Homens aconteça às 23 horas, no Parque da Prainha, em Vila Velha.
Além das transmissões ao vivo, A Gazeta preparou reportagens especiais apresentando a história de Nossa Senhora da Penha, curiosidades e histórias de fé e devoção à padroeira dos capixabas.

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