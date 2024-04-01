Festa da Penha 2024: A Gazeta vai transmitir Romaria dos Homens

Por mais um ano, A Gazeta transmitirá um dos mais tradicionais eventos da Festa da Penha, a Romaria de Homens, que também é conhecida como Romaria das Famílias, e será realizada neste sábado (6), a partir das 18 horas.
O evento promete reunir milhares de fiéis, que acompanharão, em procissão, a imagem de Nossa Senhora da Penha, desde a saída na Catedral de Vitória, no Centro da Capital, até a chegada na Prainha, em Vila Velha, em um percurso de 14 quilômetros. Neste ano, o tema da festa em homenagem à padroeira do Espírito Santo é “Ó vem conosco, vem caminhar”.
A transmissão vai começar às 17h30, com a missa que antecede a saída dos romeiros, diretamente da Catedral, na Cidade Alta, pelo site, YouTube, Facebook e Instagram de A Gazeta.
O trajeto da romaria tem previsão para iniciar às 18h, seguido de bênção do envio, às 19h. A previsão é de que a missa de encerramento da Romaria dos Homens aconteça às 23 horas, no Parque da Prainha, em Vila Velha.
Além das transmissões ao vivo, A Gazeta preparou reportagens especiais apresentando a história de Nossa Senhora da Penha, curiosidades e histórias de fé e devoção à padroeira dos capixabas.