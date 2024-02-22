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454ª edição

Festa da Penha 2024 confirma cantor Thiago Brado como atração

Eliana Ribeiro já havia confirmado presença no evento, que presta homenagem à padroeira dos capixabas; festa será realizada entre os dias 31 de março e 8 de abril

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 09:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2024 às 09:40
Festa da Penha 2024, que neste ano acontece entre os dias 31 de março e 8 de abril, tem mais uma atração confirmada. O cantor e compositor Thiago Brado foi anunciado pela comissão organizadora e vai apresentar a turnê “Clássicos da Igreja” durante o evento que faz homenagem à padroeira dos capixabas, em show que será realizado no domingo, dia 7 de abril, logo após a Romaria das Mulheres.
Segundo os organizadores, os capixabas estarão entre os primeiros a receber a nova turnê do artista, que estreia em março. Thiago tem mais de 10 anos de carreira e já se apresentou em mais de cinco países da Europa.
"Foram mais de 100 shows pelo Brasil somente no ano passado. O artista também se destaca nas redes sociais, onde o clipe da música 'Minha Essência' tem mais de 175 milhões de visualizações, dando ao cantor o título de católico mais visto no mundo no YouTube", divulgou a organização.
Thiago Brado vai apresentar a turnê
Thiago Brado vai apresentar a turnê "Clássicos da Igreja" na Festa da Penha 2024 Crédito: Vitor Pinheiro
Além de Thiago, a Festa da Penha já havia confirmado a participação da cantora capixaba Eliana Ribeiro, que faz sua apresentação no dia 5 de abril com o grupo "Mães Que Oram Pelos Filhos".
"Nossa expectativa é levar um número considerável de mães e proporcionar um momento de muita oração e alegria. Porque as mães estão cansadas e sofridas", diz Ângela Abdo, responsável pelo grupo.
Ela destaca que as mães gostam muito de Eliana, que traz no seu testemunho que é filha de mãe que ora e hoje é mãe que ora. "É um exemplo que carrega essa alegria e esperança de que tudo pode ser mudado pela força da oração", reforça Ângela.

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Com programação que vai do Domingo de Páscoa, no dia 31 de março, até o dia 8 de abril, a maior manifestação religiosa do Espírito Santo — que celebra a padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha — traz, em sua 454ª edição, o tema "Ó, vem conosco, vem caminhar".
De acordo com o Frei Djamo Fuck, guardião do Convento da Penha, a festa de 2024 é um tesouro de fé que se confunde com a identidade do Espírito Santo. "Abrimos as portas da casa da Mãe dos capixabas para recebermos, em festa, aqueles que nos ajudam a levar ao longe a mensagem de Nossa Senhora das Alegrias. Esse tema de 2024 é inspirado numa linda canção dos anos 90, 'Pelas Estradas da Vida', que mostra que nunca caminhamos sozinhos", explica o frade.
A tradicional Romaria dos Homens acontece no dia 6 de abril e, no dia seguinte, 7, a Romaria das Mulheres. No dia de Nossa Senhora da Penha, na segunda-feira, 8 — que é feriado estadual —, será realizada a Missa de Encerramento. De acordo com a comissão organizadora da festa, mais de 3 milhões de fiéis são esperados para os dias de festa, que contam com a realização da Arquidiocese de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha.

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