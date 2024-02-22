Festa da Penha 2024 confirma cantor Thiago Brado como atração

Festa da Penha 2024 , que neste ano acontece entre os dias 31 de março e 8 de abril, tem mais uma atração confirmada. O cantor e compositor Thiago Brado foi anunciado pela comissão organizadora e vai apresentar a turnê “Clássicos da Igreja” durante o evento que faz homenagem à padroeira dos capixabas, em show que será realizado no domingo, dia 7 de abril, logo após a Romaria das Mulheres.

Segundo os organizadores, os capixabas estarão entre os primeiros a receber a nova turnê do artista, que estreia em março. Thiago tem mais de 10 anos de carreira e já se apresentou em mais de cinco países da Europa.

"Foram mais de 100 shows pelo Brasil somente no ano passado. O artista também se destaca nas redes sociais, onde o clipe da música 'Minha Essência' tem mais de 175 milhões de visualizações, dando ao cantor o título de católico mais visto no mundo no YouTube", divulgou a organização.

Thiago Brado vai apresentar a turnê "Clássicos da Igreja" na Festa da Penha 2024 Crédito: Vitor Pinheiro

Além de Thiago, a Festa da Penha já havia confirmado a participação da cantora capixaba Eliana Ribeiro , que faz sua apresentação no dia 5 de abril com o grupo "Mães Que Oram Pelos Filhos".

"Nossa expectativa é levar um número considerável de mães e proporcionar um momento de muita oração e alegria. Porque as mães estão cansadas e sofridas", diz Ângela Abdo, responsável pelo grupo.

Ela destaca que as mães gostam muito de Eliana, que traz no seu testemunho que é filha de mãe que ora e hoje é mãe que ora. "É um exemplo que carrega essa alegria e esperança de que tudo pode ser mudado pela força da oração", reforça Ângela.

Festa da Penha 2024

Com programação que vai do Domingo de Páscoa, no dia 31 de março, até o dia 8 de abril, a maior manifestação religiosa do Espírito Santo — que celebra a padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha — traz, em sua 454ª edição, o tema "Ó, vem conosco, vem caminhar".

De acordo com o Frei Djamo Fuck, guardião do Convento da Penha, a festa de 2024 é um tesouro de fé que se confunde com a identidade do Espírito Santo. "Abrimos as portas da casa da Mãe dos capixabas para recebermos, em festa, aqueles que nos ajudam a levar ao longe a mensagem de Nossa Senhora das Alegrias. Esse tema de 2024 é inspirado numa linda canção dos anos 90, 'Pelas Estradas da Vida', que mostra que nunca caminhamos sozinhos", explica o frade.