Após novo atraso, Parque da Prainha deve ser entregue na Festa da Penha

Obras no Parque da Prainha,em Vila Velha, estão em andamento Crédito: Carlos Alberto Silva

O Parque da Prainha, em Vila Velha, segue com as obras atrasadas e tem um novo prazo para entrega à comunidade. O projeto com as intervenções no espaço tinha inauguração programada para dezembro de 2023 a tempo de abrigar a Vila Natalina do município. Mas não foi concluído no fim do ano e também não será em fevereiro, como previsto em contrato — 300 dias, a partir da ordem de serviço — e nos anúncios da administração municipal.

Com pouco mais de 70% das obras prontas, o parque só deverá ficar pronto no fim do próximo mês, quando começa a Festa da Penha, que será realizada entre os dias 31 de março e 8 de abril.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as obras estão em fase de acabamento e a expectativa é entregar o espaço a comunidade o quanto antes. Em relação ao atraso, a prefeitura cita que “as chuvas recentes atrapalharam os trabalhos”.

Em maio de 2023, previsão de conclusão da obra do Parque da Prainha era em dezembro daquele ano Crédito: Reprodução / Site da Prefeitura de Vila Velha

A Gazeta que o projeto foi aprovado e a prefeitura estimou entregar o parque pronto em dezembro, o Mas, após avaliação técnica, o instituto informou à reportagem deque o projeto foi aprovado e a prefeitura estimou entregar o parque pronto em dezembro, o que não aconteceu . Com a proximidade do fim do ano, a administração fez nova previsão, para fevereiro, porém o prazo não será novamente cumprido.

Em dezembro de 2023, Prefeitura de Vila Velha anunciou que entregaria a obra em fevereiro de 2024 Crédito: Reprodução / Site da Prefeitura de Vila Velha

Com 42,5 mil metros quadrados, o Parque da Prainha está em obras desde 19 de abril de 2023. O investimento para as intervenções é de R$ 12,7 milhões, e é fruto de uma parceria entre o Executivo de Vila Velha e o governo do Estado.

Segundo a prefeitura, as melhorias de infraestrutura incluem a construção de espaço para apresentações de eventos, banheiros, área gastronômica, com 852,11m², parquinho para crianças (381,90m²), local destinado aos animais de estimação (420,60m²), academia popular com equipamentos em aço inox (275,96 m²), pistas de caminhada e de corrida, ciclovia ao redor do parque (2.829,12m²), ampla área gramada para piquenique e fonte interativa.