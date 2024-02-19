Após novo atraso, Parque da Prainha deve ser entregue na Festa da Penha

O Parque da Prainha, em Vila Velha, segue com as obras atrasadas e tem um novo prazo para entrega à comunidade. O projeto com as intervenções no espaço tinha inauguração programada para dezembro de 2023 a tempo de abrigar a Vila Natalina do município. Mas não foi concluído no fim do ano e também não será em fevereiro, como previsto em contrato — 300 dias, a partir da ordem de serviço — e nos anúncios da administração municipal.
Com pouco mais de 70% das obras prontas, o parque só deverá ficar pronto no fim do próximo mês, quando começa a Festa da Penha, que será realizada entre os dias 31 de março e 8 de abril.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as obras estão em fase de acabamento e a expectativa é entregar o espaço a comunidade o quanto antes. Em relação ao atraso, a prefeitura cita que “as chuvas recentes atrapalharam os trabalhos”.
Em maio do último ano, apenas um mês depois do início das obras, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) embargou o projeto, argumentando que não havia dado permissão para intervenções no entorno do Convento da Penha, que é um bem tombado.
Mas, após avaliação técnica, o instituto informou à reportagem de A Gazeta que o projeto foi aprovado e a prefeitura estimou entregar o parque pronto em dezembro, o que não aconteceu. Com a proximidade do fim do ano, a administração fez nova previsão, para fevereiro, porém o prazo não será novamente cumprido.
Com 42,5 mil metros quadrados, o Parque da Prainha está em obras desde 19 de abril de 2023. O investimento para as intervenções é de R$ 12,7 milhões, e é fruto de uma parceria entre o Executivo de Vila Velha e o governo do Estado.
Segundo a prefeitura, as melhorias de infraestrutura incluem a construção de espaço para apresentações de eventos, banheiros, área gastronômica, com 852,11m², parquinho para crianças (381,90m²), local destinado aos animais de estimação (420,60m²), academia popular com equipamentos em aço inox (275,96 m²), pistas de caminhada e de corrida, ciclovia ao redor do parque (2.829,12m²), ampla área gramada para piquenique e fonte interativa.
Após novo atraso, Parque da Prainha deve ser entregue na Festa da Penha