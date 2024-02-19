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Em Vila Velha

Após novo atraso, Parque da Prainha deve ser entregue na Festa da Penha

Conclusão da obra, anunciada para dezembro de 2023, havia sido reprogramada para fevereiro, mas projeto só deve ficar pronto no fim do mês de março de 2024

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 14:42

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

19 fev 2024 às 14:42
Parque da Prainha
Obras no Parque da Prainha,em Vila Velha, estão em andamento Crédito: Carlos Alberto Silva
O Parque da Prainha, em Vila Velha, segue com as obras atrasadas e tem um novo prazo para entrega à comunidade. O projeto com as intervenções no espaço tinha inauguração programada para dezembro de 2023 a tempo de abrigar a Vila Natalina do município. Mas não foi concluído no fim do ano e também não será em fevereiro, como previsto em contrato — 300 dias, a partir da ordem de serviço — e nos anúncios da administração municipal. 
Com pouco mais de 70% das obras prontas, o parque só deverá ficar pronto no fim do próximo mês, quando começa a Festa da Penha, que será realizada entre os dias 31 de março e 8 de abril. 
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as obras estão em fase de acabamento e a expectativa é entregar o espaço a comunidade o quanto antes. Em relação ao atraso, a prefeitura cita que “as chuvas recentes atrapalharam os trabalhos”.
Em maio do último ano, apenas um mês depois do início das obras, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) embargou o projeto, argumentando que não havia dado permissão para intervenções no entorno do Convento da Penha, que é um bem tombado. 
Em maio de 2023, previsão de conclusão era em dezembro daquele ano
Em maio de 2023, previsão de conclusão da obra do Parque da Prainha era em dezembro daquele ano Crédito: Reprodução / Site da Prefeitura de Vila Velha
Mas, após avaliação técnica, o instituto informou à reportagem de A Gazeta que o projeto foi aprovado e a prefeitura estimou entregar o parque pronto em dezembro, o que não aconteceu. Com a proximidade do fim do ano, a administração fez nova previsão, para fevereiro, porém o prazo não será novamente cumprido. 
Em dezembro de 2023, Prefeitura de Vila Velha anunciou que entregaria a obra em fevereiro de 2024
Em dezembro de 2023, Prefeitura de Vila Velha anunciou que entregaria a obra em fevereiro de 2024 Crédito: Reprodução / Site da Prefeitura de Vila Velha

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Com 42,5 mil metros quadrados, o Parque da Prainha está em obras desde 19 de abril de 2023. O investimento para as intervenções é de R$ 12,7 milhões, e é fruto de uma parceria entre o Executivo de Vila Velha e o governo do Estado.
Segundo a prefeitura, as melhorias de infraestrutura incluem a construção de espaço para apresentações de eventos, banheiros, área gastronômica, com 852,11m², parquinho para crianças (381,90m²), local destinado aos animais de estimação (420,60m²), academia popular com equipamentos em aço inox (275,96 m²), pistas de caminhada e de corrida, ciclovia ao redor do parque (2.829,12m²), ampla área gramada para piquenique e fonte interativa.
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