Cachorro foge de madrugada, ataca homem e outro cão na orla de Vila Velha

Um cachorro da raça american bully foi contido por populares após atacar um homem e o cachorro que estava com ele na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha , na manhã desta segunda-feira (19). O cachorro e o homem que foram atacados estavam passeando pelo calçadão quando foram surpreendidos pelo animal, que estava sem coleira e focinheira. O homem foi mordido no braço esquerdo ao tentar proteger o pet da agressão.

De acordo a Guarda Municipal de Vila Velha, uma equipe da corporação foi acionada com a informação de que um homem havia sido ferido pelo cachorro. O Samu foi acionada, e a vítima foi atendida e encaminhada a um hospital da região. Segundo apurado pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o homem ferido levou alguns pontos no braço e teve alta. Ele informou que pretende prestar queixa contra o dono do animal que causou o ataque. Não há informações sobre a raça, tamanho ou idade do cachorro vítima do ataque.

O repórter fotográfico de A Gazeta Ricardo Medeiros esteve na orla e registrou a presença do cão da raça American Bully. Por volta das 8h20, após o ataque, o animal estava amarrado por uma corda em uma cerca de madeira de proteção da vegetação na praia.

Cachorro que atacou outro animal e um homem em Vila Velha foi contido e amarrado Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta conversou com uma pessoa que esteve com o cachorro minutos antes do ataque no calçadão. A comerciária Sandra Cardoso estava fazendo atividade física na areia da praia por volta das 6h20 da manhã. Ela contou à reportagem que encontrou o american bully bem calmo e sem apresentar risco às pessoas que também estavam na praia. Em determinado momento, no entanto, o cachorro teria corrido em direção em calçadão. Sandra Cardoso relatou ter escutado a confusão.

"Estávamos na praia fazendo um treino, o cachorro já estava ali, calmo, mas dava para perceber que ele estava perdido ou abandonado. Estava sem oferecer risco. Mas em determinado momento, ele foi em direção ao calçadão, quando começamos a ouvir gritos. Soube que o cachorro atacou outro cachorro", relatou a mulher que estava na praia.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da gerência do Bem-estar Animal, informou que encontrou o tutor responsável pelo animal no local. O homem afirmou aos guardas que o cachorro da raça american bully havia fugido de madrugada da empresa dele. O local teria sido arrombado, e o portão ficado aberto. Por esse motivo, segundo o tutor, o animal fugiu.

"O Bem-estar Animal acompanhou o responsável do animal até a empresa e agora irá realizar o relatório, para em seguida encaminhar ao Ministério Público", disse em nota.

Coleira e focinheira são obrigatórias em Vila Velha

O código de postura, texto que determina como os cachorros devem ser protegidos e cuidados, foi publicado em 2020 em Vila Velha e estabelece algumas regras.

Segundo o texto, animais de grande porte, como o pastor-belga e o pitbull, por exemplo, devem:

Andar com guia curta



Andar com focinheira



Estar acompanhado por uma pessoa maior de 18 anos que tenha capacidade de contenção do animal



Em Vila Velha, tutor foi multado em R$ 14 mil após ataque de cachorro

Rádio CBN Vitória. O tutor do pastor-belga que atacou e matou a shih-tzu Peróla, de 7 anos, no dia 9 de fevereiro, no Centro de Vila Velha, foi enquadrado como responsável por uma "infração grave" e terá que pagar uma multa estimada em R$ 14 mil. Além da multa ao proprietário, que não teve o nome divulgado, o animal não poderá mais circular em via pública, independente de estar utilizando coleira, guia ou adestramento. A informação foi divulgada pelo diretor de Bem-estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, Celso Christo, em entrevista à