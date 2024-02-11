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Leonel Ximenes

Assembleia aprova projeto que homenageia cães heróis do ES

Assim como os seres humanos, animais policiais também se aposentam após cumprir período máximo de tempo de serviço

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

11 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Messi integra equipe da PM do 9º Batalhão em Cachoeiro de Itapemirim
Messi já ajudou a encontrar milhares de unidades de drogas no Estado Crédito: Filipe Vargas
Assembleia Legislativa aprovou, nesta quarta-feira (7), o projeto que cria no Espírito Santo o Dia do Cão Policial, a ser celebrado, anualmente, no dia 15 de junho. Essa data homenageia o cão policial “Cabo Dick”, que atuou nas forças de segurança de São Paulo, e foi destaque nos anos 1950.
Os animais, nas Polícias Civil e Militar, bem como no Corpo de Bombeiros, realizam trabalho de alto nível no Espírito Santo. Um dos destaques da PM é o cachorro Messi, que já auxiliou a encontrar milhares de unidades de drogas no Estado.
“Criar essa data que homenageia os animais policiais é uma maneira, inclusive, de aproximar as nossas forças de segurança da sociedade”, disse o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), autor do projeto de lei.
Assembleia aprova projeto que homenageia cães heróis do ES

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Assim como os seres humanos, os cães também contam com período máximo de tempo para prestar serviços, em torno de 10 anos, para ganhar o direito a uma aposentadoria.
Normalmente, esses animais são adotados e vão para as residências dos tutores que cuidaram deles enquanto estavam em serviço na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros.
Considera-se “cão policial” o animal canino adestrado especificamente para auxiliar a polícia e outras forças de segurança pública, destinado às ações de detecção e faro de drogas e explosivos, localização de pessoas desaparecidas, captura e imobilização de suspeitos, socorro, salvamento e policiamento em geral.
O projeto, agora, vai para análise do governo, que pode vetar ou sancionar ou deixar para a Assembleia Legislativa promulgar a iniciativa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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