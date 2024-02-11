Assembleia aprova projeto que homenageia cães heróis do ES

Messi já ajudou a encontrar milhares de unidades de drogas no Estado Crédito: Filipe Vargas

Assembleia Legislativa aprovou, nesta quarta-feira (7), o projeto que cria no Espírito Santo o Dia do Cão Policial, a ser celebrado, anualmente, no dia 15 de junho. Essa data homenageia o cão policial “Cabo Dick”, que atuou nas forças de segurança de São Paulo, e foi destaque nos anos 1950.

Os animais, nas Polícias Civil e Militar, bem como no Corpo de Bombeiros, realizam trabalho de alto nível no Espírito Santo. Um dos destaques da PM é o cachorro Mess i, que já auxiliou a encontrar milhares de unidades de drogas no Estado.

“Criar essa data que homenageia os animais policiais é uma maneira, inclusive, de aproximar as nossas forças de segurança da sociedade”, disse o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), autor do projeto de lei.

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Assim como os seres humanos, os cães também contam com período máximo de tempo para prestar serviços, em torno de 10 anos, para ganhar o direito a uma aposentadoria.

Normalmente, esses animais são adotados e vão para as residências dos tutores que cuidaram deles enquanto estavam em serviço na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros.

Considera-se “cão policial” o animal canino adestrado especificamente para auxiliar a polícia e outras forças de segurança pública, destinado às ações de detecção e faro de drogas e explosivos, localização de pessoas desaparecidas, captura e imobilização de suspeitos, socorro, salvamento e policiamento em geral.