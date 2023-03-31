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As curiosidades sobre Messi, cão da PM que se destaca em operações no ES

Pastor alemão de seis anos é destaque em operações policiais em Cachoeiro de Itapemirim; tutor conta um pouco da rotina e curiosidades do policial de quatro patas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mar 2023 às 09:36

Publicado em 31 de Março de 2023 às 09:36

Filho de cães policiais, Messi é um pastor alemão de seis anos que vem marcando "golaços" em operações do 9º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Apesar de ser dócil e companheiro, o cãozinho tem uma rotina firme de treinamentos para não deixar nada de ilegal passar por seu faro apurado. 
Batizado com o nome do atacante argentino, Messi chegou ao Batalhão da PM no final de 2018, após a conclusão do curso de condutor de cães de armas e drogas, ministrado pela Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC). Recentemente, ele ganhou destaque na imprensa após policiais gravarem um vídeo mostrando a apreensão de 16 armas, que estavam escondidas dentro de um rádio antigo e foram encontradas pelo pastor alemão.
Messi integra equipe da PM do 9º Batalhão em Cachoeiro de Itapemirim
Messi integra equipe da PM do 9º Batalhão em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Filipe Vargas

De família de cães policiais, Messi faz aniversário no Dia do Soldado

Messi vai completar sete anos no dia 25 de agosto deste ano, data em que é celebrado o Dia do Soldado. No auge de sua carreira, ele vive com o tutor, cabo Adriano Roveta, e acompanha o militar em sua rotina de trabalho. 
"Ele mora na minha residência e convive com minha esposa, minhas crianças. Messi é um cachorro muito ativo e a partir do momento que solta ele, já corre e age. Tenho a qualificação de adestrar, dá um trabalho, mas é prazeroso"
Adriano Roveta - Cabo da PM, tutor de Messi
O cão vem de uma família de policiais. Além dos pais, Messi tem três irmãos que atuam na segurança pública do Estado: o Maike (PM de Guarapari), e Moro e Madox, a serviço da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Já achou droga escondida até em fralda de bebê

Desde filhote, o cão começou a ser treinado para encontrar drogas e armas. Segundo o policial Adriano Roveta, Messi, apesar de capacitado, eles fazem treinos de manutenção diariamente, a maioria acontece no Batalhão da PM. Os policiais usam drogas de verdade para simular situações reais.
"Já pegamos diversas artimanhas dos traficantes, drogas escondidas em meio a alho, em fralda de bebê e até em cima de árvore. Eles tentam dificultar, mas ele está sempre treinado para eles não atrapalharem nosso serviço"
Adriano Roveta - Cabo da PM, tutor de Messi 
No currículo, Messi acumula mais de duas mil atuações no Sul do Estado no combate ao tráfico de drogas. Somente neste ano, Messi atuou em 66 operações da polícia e ajudou na localização de 18 armas de fogo e 1,6 kg de entorpecentes. 
As curiosidades sobre Messi, cão da PM que se destaca em operações no ES
*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta

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