Saiba por que os bandidos odeiam o Disque-Denúncia 181 no ES

Fuzil apreendido no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Crédito: Sesp

Se alguém ainda tem receio ou dúvida em ligar para o Disque-Denúncia 181 para comunicar um crime ou paradeiro de criminosos, preste atenção nos dados a seguir. No ano passado, o serviço em funcionamento há 22 anos no Espírito Santo registrou aumento de 15,7% no número de denúncias recebidas em relação ao ano anterior.

Foram 81.609 denúncias registradas no ano passado ante 70.527 em 2022. Entre 2018 e 2023, o aumento corresponde a mais de 100% no número de denúncias recebidas.

"Os resultados expressivos de prisões, apreensões de armas de fogo e substâncias entorpecentes, além da desarticulação de quadrilhas e elucidação de homicídios, com a colaboração de denúncias anônimas, demonstram que a atividade policial no Espírito Santo tem neste serviço uma de suas importantes fontes de informação", afirmou o gerente do Disque-Denúncia 181, delegado Paulo Expedito Amaral.

Os números do ano passado corroboram a afirmação do delegado. Em 2023, o Disque-Denúncia 181 ajudou as forças de segurança a apreenderem mais de 760 quilos de entorpecentes.

Além disso, 180 foragidos da Justiça foram presos, mais de 440 armas de fogo foram retiradas de circulação, mais de 1.330 animais silvestres foram libertados de cativeiro, 138 veículos foram apreendidos e 414 celulares furtados e/ou roubados foram recuperados, graças ao envolvimento e coragem da população em denunciar atividades suspeitas e ilegais.

Os dados do ano passado ainda não estão disponíveis, mas, em 2022, o Disque-Denúncia 181 do ES foi o mais utilizado no país, para cada grupo de 100 mil habitantes, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) . O índice de acesso ao serviço ficou mais de três vezes acima ao do Estado do Rio de Janeiro, o segundo colocado.