Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Saiba por que os bandidos odeiam o Disque-Denúncia 181 no ES

Acesso ao serviço cresceu no ano passado e ajudou as forças de segurança do ES a obter importantes vitórias sobre o crime

Públicado em 

21 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fuzil e munições apreendidos no bairro Santa Rita, em Vila Velha, após denúncia ao 181
Fuzil apreendido no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Crédito: Sesp
Se alguém ainda tem receio ou dúvida em ligar para o Disque-Denúncia 181 para comunicar um crime ou paradeiro de criminosos, preste atenção nos dados a seguir. No ano passado, o serviço em funcionamento há 22 anos no Espírito Santo registrou aumento de 15,7% no número de denúncias recebidas em relação ao ano anterior.
Foram 81.609 denúncias registradas no ano passado ante 70.527 em 2022. Entre 2018 e 2023, o aumento corresponde a mais de 100% no número de denúncias recebidas.
"Os resultados expressivos de prisões, apreensões de armas de fogo e substâncias entorpecentes, além da desarticulação de quadrilhas e elucidação de homicídios, com a colaboração de denúncias anônimas, demonstram que a atividade policial no Espírito Santo tem neste serviço uma de suas importantes fontes de informação", afirmou o gerente do Disque-Denúncia 181, delegado Paulo Expedito Amaral.
Os números do ano passado corroboram a afirmação do delegado. Em 2023, o Disque-Denúncia 181 ajudou as forças de segurança a apreenderem mais de 760 quilos de entorpecentes.
Além disso, 180 foragidos da Justiça foram presos, mais de 440 armas de fogo foram retiradas de circulação, mais de 1.330 animais silvestres foram libertados de cativeiro, 138 veículos foram apreendidos e 414 celulares furtados e/ou roubados foram recuperados, graças ao envolvimento e coragem da população em denunciar atividades suspeitas e ilegais.

Veja Também

Os crimes que o suspeito de matar enfermeira grávida no ES pode responder

O cão que tirou milhões de reais do tráfico no ES

A Guarda Municipal que terá 150% de aumento salarial no ES

Os dados do ano passado ainda não estão disponíveis, mas, em 2022, o Disque-Denúncia 181 do ES foi o mais utilizado no país, para cada grupo de 100 mil habitantes, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). O índice de acesso ao serviço ficou mais de três vezes acima ao do Estado do Rio de Janeiro, o segundo colocado.
Qualquer pessoa no ES pode fazer uma denúncia anônima, com garantia do sigilo absoluto de sua identidade. A denúncia pode ser feita 24 horas por dia, por meio do telefone 181, ou pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/, por meio do qual também é possível enviar fotos e vídeos. Todas as denúncias são encaminhadas para a averiguação e o denunciante permanece no anonimato.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Segurança Pública Sesp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados