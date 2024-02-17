Mais um caso: rottweiler ataca cachorro de pequeno porte em Vila Velha

Um cachorro de três anos, da raça shih-tzu, foi atacado por um rottweiler no início da noite desta sexta-feira (16) na Praia de Itaparica, em Vila Velha . A advogada Bianca Fernandes, tutora do shih-tzu, conta que a mãe dela estava passeando com o cachorro por volta das 18h30, quando outro cão, de porte maior, pulou o muro de uma obra na Avenida Antônio Almeida Filho e começou o ataque. Veja no vídeo acima.

"Minha mãe só estava passeando com o Burpeee [nome do shih-tzu] e um dos rottweilers dessa obra pulou o muro. Ele pegou meu cachorro pela boca e aparentemente quebrou a mandíbula e fraturou duas patinhas dele", contou Bianca.

Segundo a tutora, além dos ferimentos no animal, a mãe também sofreu com as consequências do ataque. "Minha mãe tem 64 anos e já tinha uma lesão no joelho direito, que precisa de muito cuidado. No meio do ataque ela tentou defender o Burpee e piorou a lesão dela. Fomos ao médico com ela na cadeira de rodas, ela deve ficar sem andar por três a quatro semanas", lamentou a advogada.

Segundo Bianca, os ataques de cães na região são recorrentes. Ela afirma que o canteiro de obras da empresa conta com dois cães da raça rottweiler. "É o terceiro ataque que vemos ali. Dessa vez foi meu cachorro, mas imaginem se fosse uma criança? Tem uma creche aqui perto. Imaginem se fosse uma criança passeando com o cachorrinho, o perigo que seria?", indagou.

A advogada conta que, entre os vizinhos da obra, o clima é de tensão e apreensão. "Pelo bem coletivo dos moradores de Itaparica, acho que não deveria ter cachorro em obra. Querem segurança? Coloquem câmeras, vigia noturno, qualquer coisa. Mas colocar cachorro e ser negligente, dessa forma não dá certo", afirmou.

A GS Construtora, responsável pela obra, por meio de nota (leia na íntegra no fim desta matéria) lamentou o ocorrido e informou que imediatamente ofereceu o apoio e assistência à tutora e ao pet. "Inclusive, com um veterinário à disposição para qualquer necessidade", disse na nota.

Suporte

A tutora do cão atacado confirmou que o dono da empresa responsável pela obra fez contato, afirmando que estaria à disposição para auxiliar com os custos do tratamento do animal ferido.

Na manhã deste sábado (17), Bianca levou o shih-tzu a uma clínica veterinária, onde o animal passa por diversos exames. "Ele [o dono] disse que o veterinário dos cachorros dele está à disposição também. Mas eu quero que ele pague meus custos aqui, onde internei meu cachorro, perto de casa. Já gastei cerca de R$ 1.300, e a responsabilidade é dele", finalizou Bianca.

Burpee foi atacado por rotweiller e ficou ferido na mandíbula e em duas patas Crédito: Bianca Fernandes

A advogada contou ainda que a Secretária de Proteção aos Animais de Vila Velha ofereceu suporte, sinalizando que será feito um relatório sobre o caso para envio ao Ministério Público do Espírito Santo.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a GS Construtora enviou nota sobre a ocorrência:

"Nós da GS Construtora lamentamos o ocorrido na noite de ontem. Somos uma empresa que atua há 29 anos no mercado imobiliário sempre com responsabilidade social principalmente nos bairros onde atuamos. Ontem o cão de guarda que vigia a nossa obra pulou o tapume e atacou outro cão da raça shih-tzu. Imediatamente oferecemos todo o apoio e assistência à tutora e ao pet. Inclusive com um veterinário à disposição para qualquer necessidade. Lamentamos muito o ocorrido e já tomamos todas as providências para que o caso não ocorra novamente."

Outro caso em Vila Velha