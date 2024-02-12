"Foi uma fatalidade", diz tutor de cachorro que matou shih-tzu em Vila Velha

Shih-tzu Pérola foi morta em ataque de um pastor-belga, enquanto passeava com o tutor na Prainha, em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Instagram

A Gazeta que quem estava atrás do cachorro no momento do ataque, registrado por câmeras de monitoramento, era seu irmão, que passou por problemas de saúde e não consegue correr. O tutor do pastor-belga que atacou e matou a shih-tzu Pérola, de 7 anos, na última sexta-feira (9) no Centro de Vila Velha, afirmou que o incidente foi uma fatalidade e disse que o cachorro fugiu. O tutor, que preferiu não se identificar, contou à reporagem deque quem estava atrás do cachorro no momento do ataque, registrado por câmeras de monitoramento, era seu irmão, que passou por problemas de saúde e não consegue correr.

"Infelizmente, foi um incidente, uma fatalidade. Não foi um ato irresponsável de um passeio sem os acessórios de segurança determinados por lei", afirma o tutor.

Ele conta que está morando em outro Estado e que o cachorro, que tem 4 anos, fica aos cuidados da sua mãe e do seu irmão. Quando soube do ocorrido, voltou para Vila Velha e também foi até a casa da família da cadela atacada para se colocar à disposição no que for preciso.

O tutor relata ainda que já recebeu visita do setor de bem-estar animal da Prefeitura de Vila Velha. Segundo ele, a equipe conferiu a forma como o cão é tratado e fez recomendações para evitar futuras fugas.

"Jamais passearia com meu cachorro sem guia, mesmo que eu acreditasse que ele fosse muito manso. Um animal daquele tamanho, mesmo manso, mesmo brincando, machuca um idoso, uma criança ou outro animal. As pessoas podem se assustar, correr e cair, só pelo medo de ver um cão grande solto" Tutor de pastor-belga, que preferiu não se identificar - Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA) informou nesta segunda (12) que teve acesso às informações e realizou todas as diligências. Agora, vai tomar as medidas administrativas e jurídicas cabíveis em relação ao caso.

A reportagem procurou também a Polícia Civil, visto que a tutora da cadela que foi atacada registrou Boletim de Ocorrência online. A Polícia solicitou o número do cadastro para dar mais detalhes, mas adiantou que, após o registro da ocorrência, o caso passa a ser investigado.

O ataque

O ataque ocorreu na tarde de sexta-feira (9). O pastor-belga aparece primeiro nas imagens de câmeras de segurança, andando sozinho pela rua. É possível vê-lo cheirando algumas plantas até que, depois de algum tempo, um homem aparece caminhando com uma coleira na mão na mesma direção que o cão.

Antes que o homem o alcance, o animal começa a atacar a shih-tzu, que se chamava Pérola e estava com um dos tutores, um aposentado de 67 anos. O homem ainda tenta levantar a cadelinha pela coleira, no entanto, em um dos ataques, o cachorro maior consegue arrancar a pequena da coleira. Em um dos vídeos captados por câmeras de segurança é possível ver o cachorro carregando a shih-tzu na boca, como uma presa. A imagem é forte.