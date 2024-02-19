Pais são denunciados por morte de filho de 2 anos em Montanha

O caso ocorreu no dia 10 de junho, quando a criança foi levada ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, em Montanha, pela mãe, com febre alta, e chegou ao atendimento em crise convulsiva. Após a avaliação, o médico plantonista concluiu que a criança necessitava de internação. Entretanto, a mãe e o pai, que também chegou ao hospital, contrariaram a decisão médica e levaram o filho para casa, mesmo sabendo que estava em grave estado de saúde.