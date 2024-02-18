Corpo de jovem que pulou em rio para fugir da polícia é localizado no ES

Trabalho de buscas com bote em rio onde jovem desapareceu Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe deu continuidade às buscas, localizando o corpo na altura do bairro Esplanada. Os militares disseram que a Polícia Científica foi acionada. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e ainda não dispõe de detalhes.

No sábado (17), em conversa com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o pai dele, que não quis se identificar, disse que o filho "se desviou do caminho certo" e que antes era trabalhador e obediente. Ele é de Guarapari e estava acompanhando o trabalho dos bombeiros.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem não obedeceu uma ordem de parada, fugiu em uma bicicleta e chegou a dar disparos contra a guarnição. Ele teria jogado a arma e uma bolsa no rio, pulando em seguida. Ainda segundo o relato dos militares, o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e ostentava com frequência armas de fogo nas redes sociais.