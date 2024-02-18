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Em Castelo

Corpo de jovem que pulou em rio para fugir da polícia é localizado no ES

Edmilson Lúcio Louzada Júnior, de 22 anos, se jogou no Rio Castelo na tarde de sexta-feira (16), em tentativa de fuga após abordagem policial

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 12:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 fev 2024 às 12:59
Trabalho de buscas com bote em rio de Castelo onde jovem desapareceu
Trabalho de buscas com bote em rio onde jovem desapareceu Crédito: Leitor A Gazeta
O corpo do jovem Edmilson Lúcio Louzada Júnior, de 22 anos, que estava desaparecido desde quando se jogou no Rio Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (16), durante fuga da polícia, foi localizado na manhã deste domingo (18).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe deu continuidade às buscas, localizando o corpo na altura do bairro Esplanada. Os militares disseram que a Polícia Científica foi acionada. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e ainda não dispõe de detalhes.
No sábado (17), em conversa com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o pai dele, que não quis se identificar, disse que o filho "se desviou do caminho certo" e que antes era trabalhador e obediente. Ele é de Guarapari e estava acompanhando o trabalho dos bombeiros. 
De acordo com a Polícia Militar, o jovem não obedeceu uma ordem de parada, fugiu em uma bicicleta e chegou a dar disparos contra a guarnição. Ele teria jogado a arma e uma bolsa no rio, pulando em seguida. Ainda segundo o relato dos militares, o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e ostentava com frequência armas de fogo nas redes sociais.
O corpo de Edmilson será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante onde passará pelo processo de necropsia e, logo depois, será liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

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